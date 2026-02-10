Milano-Cortina 2026, il programma di martedì 10. Esordio per Arianna Fontana

Giornata intensa quella di oggi, martedì 10 febbraio, ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Il calendario prevede competizioni in numerose discipline, tra qualificazioni e gare decisive, con una presenza diffusa degli atleti italiani impegnati su più fronti a partire da Arianna Fontana, l’azzurra che vanta il maggior numero di medaglie nella storia delle olimpiadi invernali (11).

Si parte al mattino con lo sci di fondo, allo stadio di Tesero, dove sono in programma le qualificazioni e le fasi finali della sprint a tecnica classica. In gara per l’Italia, al femminile, Federica Cassol, Iris De Martin Pinter, Caterina Ganz e Nicole Monsorno, mentre tra gli uomini sono impegnati Elia Barp, Simone Daprà, Simone Mocellini e Federico Pellegrino.

Sempre in mattinata spazio allo short track, al Milano Ice Skating Arena. Nei 500 metri femminili scendono in pista Chiara Betti, Arianna Fontana e Arianna Sighel, mentre nei 1000 metri maschili gareggiano Thomas Nadalini, Pietro Sighel e Luca Spechenhauser. La giornata prosegue con le prove della staffetta mista, che vede coinvolti Chiara Betti, Arianna Fontana, Elisa Confortola, Thomas Nadalini, Pietro Sighel e Luca Spechenhauser.

Sulle nevi delle Tofane va in scena la combinata a squadre femminile di sci alpino dopo la delusione azzurra al maschile di ieri. Nella prova di discesa libera sono impegnate Nicol Delago, Nadia Delago, Sofia Goggia e Laura Pirovano, mentre lo slalom del pomeriggio vede al via Giada D’Antonio, Lara Della Mea, Martina Peterlini e Anna Trocker.

Ad Anterselva è invece il giorno dell’individuale maschile di biathlon sui 20 chilometri, una gara lunga e selettiva che mette alla prova resistenza e precisione al tiro. Per l’Italia sono in gara Patrick Braunhofer, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer ed Elia Zeni.

Nel pomeriggio attenzione anche al curling, con la finale per il terzo posto del doppio misto, che vede protagonisti Stefania Constantini e Amos Mosaner, e allo hockey su ghiaccio femminile, con la nazionale italiana impegnata contro la Germania nel girone. Le azzurre hanno battuto lunedì il Giappone 3-2 e conquistato per la prima volta nella storia l’ingresso tra le prime otto alle Olimpiadi.

La giornata prosegue al Cortina Sliding Centre con le ultime manche del singolo femminile di slittino, che vedono impegnate Verena Hofer e Sandra Robatscher in lizza per una medaglia, mentre a Livigno spazio al freestyle, con Manuela Passaretta al via nelle qualificazioni delle gobbe.

In serata riflettori puntati sul pattinaggio di figura, con il programma corto del singolo maschile, che vede in gara Daniel Grassl e Matteo Rizzo, e sul salto con gli sci, dove a Predazzo si disputa la gara a squadre miste con Giovanni Bresadola, Alex Insam, Annika Sieff e Martina Zanitzer.