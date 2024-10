Peter Pan atterra a Livigno per “Terra e Laghi”

Da uno studio su “PETER PAN”di J. M. Barrie e “ CAPITAN HOOK” di S. Spielberg

Teatro comico clownesco

Con Arianna Rolandi e Fabrizio Cadonà

Testo e regia di Silvia Priori

Una miscela di comicità, poesia, ritmi intensi, significati profondi, personaggi fantastici. Uno spettacolo dedicato al risveglio del bambino che c’ è in noi. Un uomo d’ affari, di nome PETER, è impegnato nella sua piccola scalata sociale. la giornata ripetitiva e il susseguirsi sempre uguale delle azioni, interviene TRILLY una bambina un po’ magica, che cerca di richiamare l’uomo d’ affari, di fermarlo, e di toglierlo dal vortice in cui si è, suo malgrado, catapultato. Ma l’uomo non la vuole ascoltare, la sua presenza lo infastidisce. Trilly vuole aiutare Peter, gli corre intorno, grida, lo abbraccia, salta, balla per lui, ma nessuna distrazione lo

distoglie dal suo automatismo ormai patologico. Trilly non lo riconosce più e decide di andarsene, vuole ritornare nella sua isola: l’Isolachenoncè. Nel ricordarla incomincia a poco a poco a darle forma e tenta di trascinare Peter in questo suo gioco: riemergono così dalla memoria la nave dei Pirati, la laguna con le Sirene, gli indiani e Giglio Tigrato rapita da Capitan Uncino con l’ aiuto di Spugna, per costringerla a rivelare il rifugio segreto del suo più grande nemico: Peter Pan.