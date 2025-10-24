Evelina Christillin sarà a Glocal: “Un piacere tornare a parlare di Olimpiadi Invernali, vent’anni dopo le nostre di Torino”
L'attuale presidente del Museo Egizio di Torino, è stata vice Presidente Vicario del comitato organizzatore di Torino 2006. Sarà a Varese venerdì 7 novembre per l'incontro del festival del giornalismo "Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: l’impatto sul territorio"
Oggi è presidente del Museo Egizio di Torino ma per le Olimpiadi di Torino 2006 ha avuto l’importante ruolo di vice Presidente Vicario del comitato organizzatore. Evelina Christillin sarà uno degli ospiti più importanti dell’edizione 2025 di Glocal. Venerdì 7 novembre il festival del giornalismo di VareseNews ha organizzato una giornata intera di incontri e panel sulle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026.
Christillin sarà una delle voci dell’incontro in programma alle ore 16 al Salone Estense dal titolo “Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: l’impatto sul territorio”, insieme alla sindaca di Bormio Silvia Cavazzi, il Ceo e R&D Manager Parallelo42 Communication Agency Matteo Cesarini e la Professoressa di Economia degli Intermediari Finanziari dell’Università dell’Insubria Rossella Locatelli.
«Mi fa piacere tornare a parlare di Olimpiadi Invernali – ha commentato Christillin -, vent’anni dopo le nostre, a Torino, e ormai alle porte di quelle di Milano-Cortina. Sarà interessante mettere a confronto esperienze così simili, eppure così diverse a causa delle trasformazioni tecnologiche intervenute in questi due decenni e della diffusione sul territorio dei vari siti di gara».
