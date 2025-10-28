Verso le Olimpiadi: a Induno Olona un incontro con Attilio Fontana
Una serata di confronto dedicata al futuro della Lombardia e alle grandi opportunità che l'evento del 2026 offrirà al territorio. L’incontro pubblico si terrà mercoledì 5 novembre alle ore 20.45 nella Sala Bergamaschi
Una serata di confronto e approfondimento dedicata al futuro della Lombardia e alle grandi opportunità che le Olimpiadi offriranno al territorio. È questo lo spirito dell’incontro pubblico “Lombardia grande terra mia”, che si terrà mercoledì 5 novembre alle ore 20.45 presso la Sala Bergamaschi di Induno Olona, alla presenza del Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e del Consigliere regionale Emanuele Monti. Tema della serata saranno le Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, un evento che rappresenta non solo un traguardo sportivo di rilievo internazionale, ma anche una straordinaria occasione di sviluppo economico, infrastrutturale e turistico per tutta la Lombardia.
“Vogliamo incontrare i cittadini e raccontare loro quanto la Lega sta realizzando giorno per giorno al governo di Regione Lombardia” spiega Monti. “In questo primo incontro parleremo di Olimpiadi, una vittoria profondamente targata Lega, proseguiremo nei prossimi mesi con serate dedicate ai grandi investimenti che porteranno ricadute in termini di occupazione e innovazione, fino agli interventi quotidiani su sanità, mobilità e sostegno alle imprese: stiamo costruendo una Lombardia più forte e competitiva, vicina ai bisogni reali dei territori. L’incontro sarà anche un momento di ascolto e partecipazione, per raccogliere idee e proposte dei cittadini su come valorizzare al meglio le opportunità legate alle Olimpiadi e continuare a far crescere la Lombardia e con noi un panel di esperti del mondo dello sport e del territorio”.
“Milano-Cortina 2026 è un progetto che parla al futuro – conclude Monti – ma ogni risultato nasce da un lavoro serio, costante e radicato nei nostri comuni. È da qui, dal dialogo con i cittadini, che vogliamo ripartire”.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
massimiliano_buzzi su Un fiume di contanti da Malpensa, soldi anche nelle patatine, sequestri e multe
axelzzz85 su Traffico rallentato nella zona del ponte di Vedano per incidente sulla tangenziale di Varese a Lozza
Roberto Morandi su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
MATIEM su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
Ferdy su L'Agenzia Formativa della Provincia di Varese risponde al grido di allarme del settore socio-sanitario
lenny54 su Colpi in testa e umiliazioni, il racconto della Flotilla a Cardano. "Ma l'attenzione deve andare a Gaza"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.