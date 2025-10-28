Verso le Olimpiadi: a Induno Olona un incontro con Attilio Fontana

Una serata di confronto e approfondimento dedicata al futuro della Lombardia e alle grandi opportunità che le Olimpiadi offriranno al territorio. È questo lo spirito dell’incontro pubblico “Lombardia grande terra mia”, che si terrà mercoledì 5 novembre alle ore 20.45 presso la Sala Bergamaschi di Induno Olona, alla presenza del Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e del Consigliere regionale Emanuele Monti. Tema della serata saranno le Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, un evento che rappresenta non solo un traguardo sportivo di rilievo internazionale, ma anche una straordinaria occasione di sviluppo economico, infrastrutturale e turistico per tutta la Lombardia.

“Vogliamo incontrare i cittadini e raccontare loro quanto la Lega sta realizzando giorno per giorno al governo di Regione Lombardia” spiega Monti. “In questo primo incontro parleremo di Olimpiadi, una vittoria profondamente targata Lega, proseguiremo nei prossimi mesi con serate dedicate ai grandi investimenti che porteranno ricadute in termini di occupazione e innovazione, fino agli interventi quotidiani su sanità, mobilità e sostegno alle imprese: stiamo costruendo una Lombardia più forte e competitiva, vicina ai bisogni reali dei territori. L’incontro sarà anche un momento di ascolto e partecipazione, per raccogliere idee e proposte dei cittadini su come valorizzare al meglio le opportunità legate alle Olimpiadi e continuare a far crescere la Lombardia e con noi un panel di esperti del mondo dello sport e del territorio”.

“Milano-Cortina 2026 è un progetto che parla al futuro – conclude Monti – ma ogni risultato nasce da un lavoro serio, costante e radicato nei nostri comuni. È da qui, dal dialogo con i cittadini, che vogliamo ripartire”.