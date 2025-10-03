Torna la Festa del Mosto a Casbeno: trent’anni di tradizione tra sapori autunnali e prodotti locali

La Cooperativa Agricola di Casbeno si prepara a celebrare un traguardo importante con la trentesima edizione della Festa del Mosto, in programma il 3 e 4 ottobre in via Milazzo 35

La Cooperativa Agricola di Casbeno si prepara a celebrare un traguardo importante con la trentesima edizione della Festa del Mosto, in programma il 3 e 4 ottobre in via Milazzo 35 a Varese.

Un appuntamento che negli anni è diventato un punto di riferimento per chi ama riscoprire i sapori autunnali e le tradizioni del territorio varesino. Il mosto, il succo d’uva appena spremuto che preannuncia il vino, protagonista assoluto di questa manifestazione, sarà accompagnato dalle immancabili caldarroste, simbolo per eccellenza dell’autunno.

Durante le due giornate i visitatori potranno godere di un ricco programma che unisce gastronomia, musica e artigianato locale. Il banco gastronomico proporrà specialità del territorio, mentre il mercatino offrirà l’opportunità di acquistare prodotti tipici a chilometro zero, direttamente dai produttori locali. La musica accompagnerà l’atmosfera della festa.