Torna nelle aule scolastiche l’educazione finanziaria con gli esperti della First Cisl dei Laghi

Riparte il 3 ottobre l’iniziativa di educazione finanziaria nelle scuole promossa da First Cisl dei Laghi, il sindacato dei lavoratori bancari e assicurativi. Il progetto, nato nel 2017, promuove iniziative sociali, con particolare attenzione all’educazione finanziaria. Il Ministero dell’Istruzione, infatti, ha voluto includere nell’educazione civica, diventando un punto di riferimento regionale per la formazione economica giovanile visto

«La First Cisl dei Laghi, non si limita a tutelare i diritti dei propri iscritti – spiega Alberto Cerea, formatore e coordinatore – Da anni, promuove attivamente iniziative sociali con un’attenzione particolare all’educazione finanziaria nelle scuole e ha portato risultati tangibili, oltre 7.800 studenti in 30 istituti hanno partecipato ai percorsi formativi».

Gli incontri, tenuti da ex bancari volontari, aiutano i ragazzi a comprendere concetti fondamentali come il bilancio familiare, il risparmio e la gestione consapevole del denaro. Le scuole hanno riscontrato una maggiore partecipazione nelle lezioni di educazione civica. L’iniziativa si distingue per la costanza e l’ampiezza del coinvolgimento, consolidando rapporti duraturi con gli istituti scolastici.

In provincia di Varese il progetto sarà attuato al De Filippi e alla scuola media Dante a Varese, al comprensivo Bassetti di Sesto Calende, negli istituti primari di Venegono Superiore e Inferiore, e in quello di Luino.

First Cisl dei Laghi parteciperà inoltre al Mese dell’Educazione Finanziaria. L’obiettivo è continuare a crescere e a diffondere una cultura finanziaria solida tra i giovani.