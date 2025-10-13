Una mappa interattiva per scoprire il Sacro Monte di Varese

Il Sacro Monte di Varese si presenta in una veste ancora più accessibile e affascinante: ad ottobre sono in programma due nuove visite guidate e, per tutto l’anno, è disponibile online una nuova mappa digitale e interattiva, pensata per accompagnare residenti e turisti alla scoperta di uno dei luoghi più suggestivi del territorio varesino.

Una mappa digitale per esplorare il Sacro Monte

Consultabile sul sito www.sacromontedivarese.it, la nuova mappa interattiva offre una panoramica a volo d’uccello sul borgo, il Viale delle Cappelle e i principali percorsi di avvicinamento al Santuario. Lo strumento, accessibile anche da mobile e disponibile in italiano e inglese, consente di cliccare su otto punti di interesse per accedere a contenuti di approfondimento.

Tra le curiosità proposte, ci sono dettagli storici e artistici sul Santuario di Santa Maria del Monte, sulla storica funicolare, sul Museo Baroffio e sulle collezioni del Museo Pogliaghi. Non mancano poi informazioni sui sentieri da percorrere a piedi, come quello che parte dalla Rasa o il sentiero 9/309 del Parco del Campo dei Fiori, che dal borgo di Velate sale fino al Santuario.

«Far conoscere il nostro Sacro Monte vuol dire anche promuoverlo oltre i confini territoriali – sottolinea la vicesindaca Ivana Perusin – e questa nuova iniziativa di promozione ha proprio questo come obiettivo principale. Ma anche quello di fornire informazioni smart e in tempo reale a chi lo visita».

La mappa è stata realizzata dal disegnatore Gabriele Pettinau, noto per le sue collaborazioni con Bell’Italia, e curata da Archeologistics, impresa culturale specializzata nella valorizzazione dei beni culturali.

Due nuove visite guidate in ottobre

All’interno del progetto “Da Globale a Locale”, promosso dal Comune di Varese con il sostegno del Ministero del Turismo, continuano anche le attività sul territorio. Ad ottobre sono in programma due camminate guidate gratuite, aperte al pubblico su prenotazione.

Sabato 18 ottobre – ore 14.00

“Prima del Sacro Monte, lo storico sentiero di Velate”

Un’escursione lungo l’antica via dei pellegrini che, prima della costruzione del Viale delle Cappelle, portava a Santa Maria del Monte passando per il Monte San Francesco. La camminata parte da Velate e segue il sentiero 9/309 fino al borgo del Sacro Monte. Possibilità di visita alla Cripta, la prima chiesa costruita sul monte nel IX secolo (ingresso a pagamento). Ritrovo: ore 14.00, piazza S. Stefano, Velate.

Domenica 26 ottobre – ore 9.00

“Dal borgo al lago, camminata dal Sacro Monte alla Schiranna”

Un itinerario panoramico dal Sacro Monte fino al Lago di Varese. Il percorso, della durata di circa tre ore e mezza, attraversa il Viale delle Cappelle, Velate, Casciago, Mustonate e arriva alla Schiranna. Adatto a camminatori allenati, il ritorno è libero, con possibilità di usare i mezzi pubblici. Ritrovo: ore 9.00, Piazzale Pogliaghi, Santa Maria del Monte.

Per entrambe le visite la partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione via email a info@sacromontedivarese.it o al numero +39 366 4774873.

Un turismo culturale per valorizzare il territorio

Le nuove iniziative si inseriscono in un più ampio progetto di promozione culturale e territoriale dei Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia, patrimonio dell’UNESCO. Un’attenzione particolare è dedicata alla qualità delle esperienze turistiche e alla valorizzazione di borghi, sentieri e luoghi carichi di significato, come il Sacro Monte di Varese.