Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Week-end di cantieri: chiusi tratti dell’A8

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 17 alle 5:00 di sabato 18 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Busto Arsizio e Castellanza, verso Milano. Lo svincolo di Busto Arsizio sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Varese

lavori autostrada notte

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 17 alle 5:00 di sabato 18 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Busto Arsizio e Castellanza, verso Milano.
Lo svincolo di Busto Arsizio sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Varese.

Si precisa che, dalle 1:00 alle 5:00 di sabato 18 ottobre, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, sarà chiusa l’entrata di Castellanza verso Milano.
Di conseguenza, in tale fascia oraria, sarà compresa la chiusura del tratto tra Busto Arsizio e Legnano verso Milano.

In alternativa si consiglia: per la chiusura del tratto, dalle 22:00 di venerdì 17 alle 1:00 di sabato 18 ottobre, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Busto Arsizio, percorrere la viabilità ordinaria: SS336 verso Malpensa, SS33 del Sempione in direzione Busto Arsizio/Castellanza, SP527 Bustese verso Rescaldina e rientrare in A8 allo svincolo di Castellanza;
per la chiusura del tratto, dalle 1:00 alle 5:00 di sabato 18 ottobre, dopo l’uscita obbligatoria a Busto Arsizio, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A8 a Legnano;
per la chiusura dell’entrata di Busto Arsizio, verso Milano, dalle 22:00 di venerdì 17 alle 1:00 di sabato 18 ottobre: Castellanza;
per la chiusura dell’entrata di Busto Arsizio, verso Milano, dalle 1:00 alle 5:00 di sabato 18 ottobre: Legnano;
per la chiusura dell’entrata di Busto Arsizio, verso Varese: Gallarate;
per la chiusura dell’entrata di Castellanza, verso Milano: Legnano.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 16 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.