Week-end di cantieri: chiusi tratti dell’A8
Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 17 alle 5:00 di sabato 18 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Busto Arsizio e Castellanza, verso Milano. Lo svincolo di Busto Arsizio sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Varese
Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 17 alle 5:00 di sabato 18 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Busto Arsizio e Castellanza, verso Milano.
Lo svincolo di Busto Arsizio sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Varese.
Si precisa che, dalle 1:00 alle 5:00 di sabato 18 ottobre, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, sarà chiusa l’entrata di Castellanza verso Milano.
Di conseguenza, in tale fascia oraria, sarà compresa la chiusura del tratto tra Busto Arsizio e Legnano verso Milano.
In alternativa si consiglia: per la chiusura del tratto, dalle 22:00 di venerdì 17 alle 1:00 di sabato 18 ottobre, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Busto Arsizio, percorrere la viabilità ordinaria: SS336 verso Malpensa, SS33 del Sempione in direzione Busto Arsizio/Castellanza, SP527 Bustese verso Rescaldina e rientrare in A8 allo svincolo di Castellanza;
per la chiusura del tratto, dalle 1:00 alle 5:00 di sabato 18 ottobre, dopo l’uscita obbligatoria a Busto Arsizio, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A8 a Legnano;
per la chiusura dell’entrata di Busto Arsizio, verso Milano, dalle 22:00 di venerdì 17 alle 1:00 di sabato 18 ottobre: Castellanza;
per la chiusura dell’entrata di Busto Arsizio, verso Milano, dalle 1:00 alle 5:00 di sabato 18 ottobre: Legnano;
per la chiusura dell’entrata di Busto Arsizio, verso Varese: Gallarate;
per la chiusura dell’entrata di Castellanza, verso Milano: Legnano.
