A Legnano arriva il calore delle montagne con la Sagra dei Pizzoccheri e degli Sciatt
La sagra è in programma dal 28 al 30 novembre 2025 presso la Contrada San Martino (Via XXIX Maggio 207)
Il calore delle montagne e i profumi autentici della Valtellina tornano a scaldare Legnano con uno degli appuntamenti gastronomici più amati dell’anno: la Sagra dei Pizzoccheri e degli Sciatt, in programma dal 28 al 30 novembre 2025 presso la Contrada San Martino (Via XXIX Maggio 207).
Organizzata da Street Food Parade e Sagre Prelibate, in collaborazione con l’Associazione Contrada San Martino, la manifestazione promette un weekend all’insegna della cucina valtellinese, della convivialità e del piacere di stare a tavola in un’atmosfera accogliente e familiare.
Un viaggio nel gusto tra sapori di montagna
Protagonisti assoluti del weekend saranno i pizzoccheri, preparati secondo la ricetta tradizionale con farina di grano saraceno, verze, patate e abbondante formaggio fuso, e gli sciatt, le celebri frittelle di formaggio croccanti fuori e filanti dentro.
Il menù, firmato dallo chef Pippo, offrirà un ampio ventaglio di piatti tipici: dallo spezzatino di manzo con polenta alle polpette ai funghi, dalla pasta alla boscaiola alla polenta taragna con formaggio, fino ai dolci tradizionali come torta di mele e panna cotta ai frutti di bosco.
Una proposta gastronomica che racconta il territorio e riscalda il cuore, perfetta per chi desidera vivere un’esperienza autentica di gusto.
Calore e accoglienza per un weekend d’inverno
La sagra si svolgerà in un ambiente riscaldato e completamente al coperto, per offrire a tutti i visitatori un’esperienza piacevole e confortevole anche nelle giornate più fredde.
L’atmosfera sarà quella tipica delle sagre di montagna: profumo di burro e formaggio, tavolate imbandite, risate e il piacere di condividere un buon piatto tra amici e famiglia.
Informazioni e prenotazioni
28 – 29 – 30 novembre 2025
Contrada San Martino di Legnano – Via XXIX Maggio, 207
Orari di apertura:
• Venerdì e sabato: 19.00 – 23.00
• Domenica: 12.00 – 15.00 e 19.00 – 23.00
Prenotazioni consigliate.
Posti limitati, solo servizio al tavolo.
Prenota online: https://forms.gle/5L5bYyubzkNk95aQA
Oppure scrivi su WhatsApp al numero 349 2338379.
È disponibile anche il servizio take away.
Come raggiungerci
La location è facilmente accessibile:
• A8, uscita Legnano
• 15 minuti da Milano, 5 da Busto Arsizio, 10 da Gallarate, 20 da Varese
• A piedi dalla stazione FS di Legnano in circa 10 minuti
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su Gallarate "capitale" della remigrazione: il comitato di estrema destra annuncia un presidio in città
Felice su Vandalizzate le lucine di Natale al Sacro Monte di Varese
PaoloFilterfree su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
MarcoCx su Incendio nella notte in una fabbrica a Groppello di Gavirate, decine di uomini impegnati
Felice su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
Giuseppe Mantica su Concerto di Santa Cecilia: La Casoratese celebra la musica in un viaggio nel tempo e nel mondo attraversando culture diverse
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.