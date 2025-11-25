A Legnano arriva il calore delle montagne con la Sagra dei Pizzoccheri e degli Sciatt

Il calore delle montagne e i profumi autentici della Valtellina tornano a scaldare Legnano con uno degli appuntamenti gastronomici più amati dell’anno: la Sagra dei Pizzoccheri e degli Sciatt, in programma dal 28 al 30 novembre 2025 presso la Contrada San Martino (Via XXIX Maggio 207).

Organizzata da Street Food Parade e Sagre Prelibate, in collaborazione con l’Associazione Contrada San Martino, la manifestazione promette un weekend all’insegna della cucina valtellinese, della convivialità e del piacere di stare a tavola in un’atmosfera accogliente e familiare.

Un viaggio nel gusto tra sapori di montagna

Protagonisti assoluti del weekend saranno i pizzoccheri, preparati secondo la ricetta tradizionale con farina di grano saraceno, verze, patate e abbondante formaggio fuso, e gli sciatt, le celebri frittelle di formaggio croccanti fuori e filanti dentro.

Il menù, firmato dallo chef Pippo, offrirà un ampio ventaglio di piatti tipici: dallo spezzatino di manzo con polenta alle polpette ai funghi, dalla pasta alla boscaiola alla polenta taragna con formaggio, fino ai dolci tradizionali come torta di mele e panna cotta ai frutti di bosco.

Una proposta gastronomica che racconta il territorio e riscalda il cuore, perfetta per chi desidera vivere un’esperienza autentica di gusto.

Calore e accoglienza per un weekend d’inverno

La sagra si svolgerà in un ambiente riscaldato e completamente al coperto, per offrire a tutti i visitatori un’esperienza piacevole e confortevole anche nelle giornate più fredde.

L’atmosfera sarà quella tipica delle sagre di montagna: profumo di burro e formaggio, tavolate imbandite, risate e il piacere di condividere un buon piatto tra amici e famiglia.

Informazioni e prenotazioni

28 – 29 – 30 novembre 2025

Contrada San Martino di Legnano – Via XXIX Maggio, 207

Orari di apertura:

• Venerdì e sabato: 19.00 – 23.00

• Domenica: 12.00 – 15.00 e 19.00 – 23.00

Prenotazioni consigliate.

Posti limitati, solo servizio al tavolo.

Prenota online: https://forms.gle/5L5bYyubzkNk95aQA

Oppure scrivi su WhatsApp al numero 349 2338379.

È disponibile anche il servizio take away.

Come raggiungerci

La location è facilmente accessibile:

• A8, uscita Legnano

• 15 minuti da Milano, 5 da Busto Arsizio, 10 da Gallarate, 20 da Varese

• A piedi dalla stazione FS di Legnano in circa 10 minuti