A Ottavio Missoni il premio “Ambasciatori dell’Eccellenza Italiana nel Mondo”
Consegnato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy il riconoscimento dedicato alle eccellenze che portano il valore del “saper fare” italiano nel mondo
Una giornata speciale per il Made in Italy e per la moda italiana: Ottavio Missoni ha ricevuto a Roma, nella sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Premio “Ambasciatori dell’Eccellenza Italiana nel Mondo”, promosso da FederItaly.
Il riconoscimento celebra le imprese, i marchi e le personalità che incarnano i valori dell’eccellenza italiana all’estero, contribuendo alla diffusione dell’identità culturale, creativa e produttiva del nostro Paese.
Un riconoscimento al nome Missoni, simbolo di eleganza e identità italiana
«Una giornata speciale», ha commentato Missoni sui social, dedicando il premio «a tutte le persone che hanno contribuito a scrivere la storia di Missoni e a tutte quelle che ogni giorno intrecciano creatività, competenza e passione, dando vita a qualcosa di autenticamente italiano».
La maison fondata nel secondo dopoguerra da Ottavio Missoni senior e da Rosita Jelmini, è oggi tra i nomi più noti della moda internazionale, simbolo di uno stile riconoscibile e profondamente legato alla tradizione tessile italiana. Le celebri fantasie a zig-zag, i colori vivaci e i tessuti pregiati hanno fatto del marchio Missoni un’icona di design e artigianalità nel mondo.
Il ruolo di FederItaly
Il premio è conferito da FederItaly, associazione che promuove il vero Made in Italy e tutela il lavoro e la creatività delle imprese italiane, in Italia e all’estero. Tra gli obiettivi dell’associazione c’è proprio quello di valorizzare le storie imprenditoriali che, come quella di Missoni, rappresentano un ponte tra innovazione, cultura e territorio.
