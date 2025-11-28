Varese News

Economia

A Ottavio Missoni il premio “Ambasciatori dell’Eccellenza Italiana nel Mondo”

Consegnato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy il riconoscimento dedicato alle eccellenze che portano il valore del “saper fare” italiano nel mondo

Generico 24 Nov 2025

Una giornata speciale per il Made in Italy e per la moda italiana: Ottavio Missoni ha ricevuto a Roma, nella sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Premio “Ambasciatori dell’Eccellenza Italiana nel Mondo”, promosso da FederItaly.

Il riconoscimento celebra le imprese, i marchi e le personalità che incarnano i valori dell’eccellenza italiana all’estero, contribuendo alla diffusione dell’identità culturale, creativa e produttiva del nostro Paese.

Un riconoscimento al nome Missoni, simbolo di eleganza e identità italiana

«Una giornata speciale», ha commentato Missoni sui social, dedicando il premio «a tutte le persone che hanno contribuito a scrivere la storia di Missoni e a tutte quelle che ogni giorno intrecciano creatività, competenza e passione, dando vita a qualcosa di autenticamente italiano».

La maison fondata nel secondo dopoguerra da Ottavio Missoni senior e da Rosita Jelmini, è oggi tra i nomi più noti della moda internazionale, simbolo di uno stile riconoscibile e profondamente legato alla tradizione tessile italiana. Le celebri fantasie a zig-zag, i colori vivaci e i tessuti pregiati hanno fatto del marchio Missoni un’icona di design e artigianalità nel mondo.

Il ruolo di FederItaly

Il premio è conferito da FederItaly, associazione che promuove il vero Made in Italy e tutela il lavoro e la creatività delle imprese italiane, in Italia e all’estero. Tra gli obiettivi dell’associazione c’è proprio quello di valorizzare le storie imprenditoriali che, come quella di Missoni, rappresentano un ponte tra innovazione, cultura e territorio.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Ottavio Missoni (@ottaviomissoni)

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 28 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.