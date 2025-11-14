Alessandro Sallusti debutta sulle scene con “Pre-Giudicato” e fa tappa a Varese

Alessandro Sallusti, una delle figure più note e discusse del giornalismo italiano, debutta sulle scene con “Pre-Giudicato”, un monologo incisivo che affronta senza filtri il rapporto tra potere, informazione e giustizia.

Lo spettacolo andrà in scena venerdì 30 gennaio 2026 al Teatro Intred di Varese, portando sul palco una narrazione che intreccia cronaca, riflessione critica e autobiografia.

Sallusti sceglie la forma del monologo per attraversare gli episodi più significativi della sua carriera, offrendo un racconto diretto e spesso crudo. La sua esperienza personale, comprese le note vicende giudiziarie, diventa materiale narrativo per una riflessione più ampia sul funzionamento del sistema mediatico e sul peso delle responsabilità di chi informa. Il tema della Verità, intesa come ricerca difficile e mai neutrale, dialoga con quello della Giustizia, presentata nella sua complessità, e con le dinamiche del Potere, che attraversano la vita pubblica e spesso influenzano il lavoro giornalistico. Al centro vi è anche il rapporto, talvolta ambiguo, tra media e democrazia, terreno fertile di confronti accesi e controversie.

Scritto da Alessandro Sallusti e Carlo Negri e diretto da Carlo Negri, “Pre-Giudicato” è un esperimento di teatro civile che fonde giornalismo d’inchiesta, autobiografia e critica sociale. Lo spettacolo, della durata di circa 80 minuti, racconta pressioni politiche, retroscena editoriali e passaggi chiave di un mestiere che vive da sempre tra esposizione pubblica, responsabilità etiche e inevitabili conflitti.

Il risultato è un testo che invita a riflettere sul confine tra libertà di espressione e responsabilità di chi contribuisce alla formazione dell’opinione pubblica. Uno spettacolo destinato a suscitare un ampio dibattito, capace di dividere tra chi ne apprezzerà la schiettezza e chi avvertirà il disagio per le ombre e le tensioni che attraversano il sistema dell’informazione contemporaneo.

