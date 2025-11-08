Varese News

Calci e pugni contro una minorenne: dopo un anno arrestata a Milano la banda di rapinatori

I giovani, dopo aver circondato la vittima, l'avevano immobilizzata e percossa con calci, pugni, utilizzando anche un bidone della pattumiera e delle bottiglie. I colpevoli sono risultati cinque giovani di età compresa tra i 19 e 23 anni

Polizia di Stato Legnano

Bloccata dalla Polizia di Stato di Milano la banda di giovani che un anno fa aveva commesso una violenta rapina ai danni di una minorenne a Milano. I poliziotti, coordinata dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Milano, hanno eseguito l’ordinanza del Gip di Milano di applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti di cinque cittadini peruviani e un cittadino venezuelano, di età compresa tra i 19 e 23 anni, ritenuti probabili responsabili di rapina aggravata in concorso ai danni di un giovane 17enne. L’attività di indagine ha preso il via a seguito dei fatti avvenuti il 17 dicembre 2024 a Milano, in zona Bisceglie all’interno del parco dei fontanili. In quell’occasione, la vittima è stata adescata tramite una piattaforma social da una delle ragazze del gruppo e poi condotta all’interno del parco dove è stata aggredita e rapinata.

I giovani, dopo aver circondato la vittima, l’avevano immobilizzata e percossa con calci, pugni, utilizzando anche un bidone della pattumiera e delle bottiglie. Il 17enne, colpito alla testa, ha perso i sensi ed è stato infine derubato del telefono cellulare, del portafogli e della collana d’argento. Le indagini hanno consentito di fare chiarezza sull’accaduto e individuare i violenti aggressori, rintracciati tra la sera di giovedì e le prime ore dell’alba di venerdì, i quali annoverano a loro carico precedenti penali. Il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata dall’Autorità Giudiziaria.

Pubblicato il 08 Novembre 2025
