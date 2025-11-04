Casa, la Lombardia investe 32,5 milioni per nuove abitazioni a canone accessibile

Regione Lombardia rilancia il piano per l’housing sociale con un nuovo bando da 32,5 milioni di euro. L’obiettivo è aumentare l’offerta di alloggi a prezzi accessibili per lavoratori, famiglie a reddito medio o medio-basso e categorie professionali essenziali, come forze dell’ordine, insegnanti e operatori sanitari, che spesso fanno fatica a trovare casa a prezzi sostenibili.

Un aiuto a chi è escluso dal mercato e dall’edilizia popolare

Il provvedimento, approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Casa e Housing sociale Paolo Franco, si rivolge a chi si trova in una sorta di “terra di mezzo”: non abbastanza povero per accedere all’edilizia popolare, ma nemmeno in grado di sostenere i costi del mercato privato.

«Vogliamo offrire un’opportunità concreta a una fascia di popolazione sempre più ampia – ha spiegato Franco –. La Lombardia è la prima regione italiana ad aver strutturato un programma di housing sociale a medio e lungo termine».

Tre linee di intervento per rispondere a diverse esigenze

Il bando prevede tre linee di finanziamento:

18 milioni di euro per imprese, cooperative, Comuni e altri enti pubblici

7,5 milioni di euro riservati alle Aler

7 milioni di euro destinati a enti privati del terzo settore, comprese le realtà religiose, per rispondere a esigenze temporanee legate a studio, lavoro o cure mediche

Il nuovo stanziamento si aggiunge ai 18,5 milioni di euro del bando 2024, che ha finanziato 14 progetti per la realizzazione di 400 nuovi alloggi a canone calmierato: i lavori sono in corso e si concluderanno tra fine 2025 e inizio 2027.

“Missione Lombardia”: casa come diritto per i lavoratori

L’iniziativa rientra nella cosiddetta “Missione Lombardia”, il piano regionale per il rilancio delle politiche abitative. «Stiamo tornando al principio originario dell’intervento pubblico – ha aggiunto Franco – ovvero garantire il diritto alla casa per chi lavora. Il mix abitativo nei quartieri è un valore sociale che genera benefici per l’intera comunità».