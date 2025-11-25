Dell’Erba (FdI): “Contro la violenza sulle donne servono politiche serie, non slogan estremisti”

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la consigliera regionale lombarda Romana Dell’Erba (Fratelli d’Italia) è intervenuta con un messaggio in cui condanna duramente alcune derive emerse nelle piazze e rivendica l’azione concreta della Regione.

“No all’odio ideologico”

«La violenza sulle donne è un tema troppo serio per essere trasformato in un palco ideologico» – ha dichiarato Dell’Erba – «Il messaggio apparso nel corteo romano del collettivo ‘Non una di meno’, che invocava “melonicidi”, supera ogni limite. È un attacco vile verso il Presidente del Consiglio e verso il principio stesso di rispetto reciproco».

La consigliera ha sottolineato come, a suo giudizio, una giornata simbolica sia stata strumentalizzata per diffondere messaggi d’odio. «È inaccettabile – ha aggiunto – che si utilizzi una battaglia così importante per offendere e dividere».

I numeri dell’emergenza

Dell’Erba ha poi richiamato i dati forniti dal Ministero dell’Interno: 77 donne uccise in Italia nei primi nove mesi del 2025. In Lombardia, i Centri antiviolenza hanno seguito oltre 6.300 donne nel 2024, un dato che rende evidente l’ampiezza del fenomeno e l’urgenza di risposte efficaci.

«Sono cifre che impongono sobrietà, ascolto e responsabilità» – ha detto – «non parole gridate o simboli violenti».

Le politiche lombarde

«Regione Lombardia sostiene concretamente le donne che subiscono violenza – ha continuato Dell’Erba – con investimenti strutturali, servizi diffusi sul territorio, case rifugio, formazione per gli operatori, percorsi di autonomia economica e soluzioni abitative sicure».

Un modello che, secondo la consigliera, mette al centro la persona e «non si riduce a slogan o manifestazioni ideologiche».

“Serve maturità istituzionale”

Dell’Erba ha concluso con un appello a tutta la politica: «Le donne hanno bisogno di politiche efficaci, non di manifesti d’odio. La battaglia contro la violenza richiede maturità istituzionale, non estremismi. Come Fratelli d’Italia continueremo a lavorare perché ogni donna possa sentirsi protetta, ascoltata e rispettata».