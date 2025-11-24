Dieci anni di “Io Leggo Perché”: alla scuola “Bai” di Gurone si celebra la lettura

E sono dieci. Anche quest’anno, la Scuola Primaria “Bai” di Gurone ha partecipato con grande entusiasmo all’iniziativa nazionale “Io leggo perché”, un successo reso possibile grazie alla proficua collaborazione con la libreria locale “Edicolé”. Il progetto, ormai consolidato sul territorio, offre una preziosa opportunità per riscoprire l’importanza della lettura, creando un punto d’incontro per un pubblico eterogeneo: bambini, ragazzi e adulti.

In occasione dei suoi 10 anni di inaugurazione, le maestre, in sinergia con gli alunni, hanno organizzato un coinvolgente contest. Gli studenti si sono radunati presso la libreria tra il 7 e il 16 novembre. Durante questi incontri, per ciascuna classe, sono stati letti albi illustrati che spaziavano su tematiche cruciali: accoglienza, diversità, riconoscimento delle emozioni, scoperte incredibili e inedite, viaggi avventurosi e personaggi misteriosi.

L’Arricchimento della Biblioteca Scolastica

Mentre i bambini erano impegnati nelle letture, i genitori si sono dilettati a scegliere libri inediti tra gli scaffali per implementare la biblioteca della scuola. Questo contributo è fondamentale per la biblioteca scolastica che, come sottolineato, “in questi ultimi anni, si sta arricchendo sempre di più!” Una volta rientrati a scuola, “i bambini hanno dato voce ai loro pensieri” realizzando uno striscione in onore del progetto, raccogliendo i contributi di tutti sulla piacevolezza del leggere.



Conclusioni Festose e Sorprese

A conclusione della settimana dedicata alla lettura, la scuola ha organizzato un festeggiamento in palestra per celebrare l’esperienza. I bambini di ogni classe hanno realizzato e scambiato tra loro simpatici e variopinti segnalibri in un momento in plenaria che ha visto la partecipazione di tutti. Per l’occasione, anche il Dirigente Scolastico ha raggiunto i ragazzi per festeggiare. Non sono mancate le sorprese: è venuto a far visita ai bambini il mitico “Barti-Bay”, la mascotte della scuola. Dopo aver cantato con tutti il famoso inno dell’Istituto Iqbal Masih, la mascotte ha regalato ad ogni bambino delle succosissime caramelle.