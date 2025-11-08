È morto Beppe Vessicchio, il maestro d’orchestra che ha fatto cantare l’Italia

È morto all’età di 69 anni il maestro Beppe Vessicchio. Il celebre direttore d’orchestra, compositore e popolare volto della televisione si è spento nel pomeriggio di oggi, sabato 8 novembre, all’ospedale San Camillo di Roma, dove era stato ricoverato a seguito di una complicazione improvvisa di una polmonite interstiziale.

Una carriera indimenticabile

Nato a Napoli il 17 marzo 1956, Giuseppe Vessicchio – per tutti semplicemente Beppe – è stato una delle figure più iconiche e riconoscibili del Festival di Sanremo. La sua presenza discreta ma inconfondibile sul palco dell’Ariston ha accompagnato alcune tra le più note canzoni italiane degli ultimi decenni, conquistando generazioni di spettatori e appassionati.

Il legame con Varese e il Premio Chiara

Nel 2019 Vessicchio fu ospite del Premio Chiara a Varese, portando in città la sua esperienza e la sua visione del mondo sonoro. In quell’occasione raccontò il valore delle vibrazioni musicali e il potere evocativo del suono: «La musica è una sola, nasce per celebrare il legame tra uomo e divino. E io affronto il mio rapporto con la musica come un’occasione di continuo stupore».

I progetti futuri interrotti

Nonostante la notorietà, Vessicchio ha continuato fino all’ultimo a sperimentare. Era atteso nel 2026 con un nuovo tour teatrale intitolato Ecco che incontro l’anima, in collaborazione con Ron, a conferma di un percorso sempre in divenire e animato da una ricerca autentica.