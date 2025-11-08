È morto Beppe Vessicchio, il maestro d’orchestra che ha fatto cantare l’Italia
Ha firmato successi indimenticabili al Festival di Sanremo e lavorato con i più grandi artisti italiani. Nel 2019 fu protagonista di un applauditissimo incontro al Premio Chiara di Varese, dove parlò del potere evocativo delle vibrazioni musicali
È morto all’età di 69 anni il maestro Beppe Vessicchio. Il celebre direttore d’orchestra, compositore e popolare volto della televisione si è spento nel pomeriggio di oggi, sabato 8 novembre, all’ospedale San Camillo di Roma, dove era stato ricoverato a seguito di una complicazione improvvisa di una polmonite interstiziale.
Una carriera indimenticabile
Nato a Napoli il 17 marzo 1956, Giuseppe Vessicchio – per tutti semplicemente Beppe – è stato una delle figure più iconiche e riconoscibili del Festival di Sanremo. La sua presenza discreta ma inconfondibile sul palco dell’Ariston ha accompagnato alcune tra le più note canzoni italiane degli ultimi decenni, conquistando generazioni di spettatori e appassionati.
Il legame con Varese e il Premio Chiara
Nel 2019 Vessicchio fu ospite del Premio Chiara a Varese, portando in città la sua esperienza e la sua visione del mondo sonoro. In quell’occasione raccontò il valore delle vibrazioni musicali e il potere evocativo del suono: «La musica è una sola, nasce per celebrare il legame tra uomo e divino. E io affronto il mio rapporto con la musica come un’occasione di continuo stupore».
I progetti futuri interrotti
Nonostante la notorietà, Vessicchio ha continuato fino all’ultimo a sperimentare. Era atteso nel 2026 con un nuovo tour teatrale intitolato Ecco che incontro l’anima, in collaborazione con Ron, a conferma di un percorso sempre in divenire e animato da una ricerca autentica.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
axelzzz85 su Regione Lombardia: la mozione di sfiducia contro Picchi passa grazie ai franchi tiratori nel centrodestra
Fabio Castiglioni su La plastica non è più un rifiuto: all’Università dell’Insubria un processo la trasforma in amminoacidi
GrandeFratello su Viabilità di Biumo, il consigliere Luca Boldetti chiede un confronto in Commissione
elenera su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Felice su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.