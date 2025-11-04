È morto Giorgio Forattini, maestro della satira politica italiana
Dalle prime collaborazioni con La Repubblica fino alle vignette che hanno segnato un’epoca, Forattini ha saputo fare della satira un linguaggio giornalistico
Si è spento all’età di 94 anni Giorgio Forattini, uno dei maestri della satira politica del Novecento. Con la sua matita tagliente e riconoscibilissima, ha raccontato mezzo secolo di storia italiana, mettendo in scena i protagonisti della vita pubblica con ironia, sarcasmo e senso critico.
Dalle prime collaborazioni con La Repubblica fino alle vignette che hanno segnato un’epoca, Forattini ha saputo fare della satira un linguaggio giornalistico e civile, capace di svelare le contraddizioni del potere e di accompagnare il dibattito politico nazionale.
