È morto Giorgio Forattini, maestro della satira politica italiana

Si è spento all’età di 94 anni Giorgio Forattini, uno dei maestri della satira politica del Novecento. Con la sua matita tagliente e riconoscibilissima, ha raccontato mezzo secolo di storia italiana, mettendo in scena i protagonisti della vita pubblica con ironia, sarcasmo e senso critico.

Dalle prime collaborazioni con La Repubblica fino alle vignette che hanno segnato un’epoca, Forattini ha saputo fare della satira un linguaggio giornalistico e civile, capace di svelare le contraddizioni del potere e di accompagnare il dibattito politico nazionale.