Il basket varesino piange Carlo Lozza

Basket varesino in lutto: è morto Carlo Lozza, storico consigliere provinciale della delegazione di Varese della Federazione Italiana Pallacanestro.

Il presidente regionale Giuseppe Rizzi e l’intero consiglio direttivo della FIP Lombardia hanno espresso il loro più profondo cordoglio per la scomparsa improvvisa del consigliere che aveva 67 anni. Figura di riferimento per il movimento cestistico locale, Lozza è ricordato per il suo impegno instancabile e la dedizione con cui, per anni, ha accompagnato la crescita della pallacanestro sul territorio.

La notizia della sua morte ha profondamente colpito il mondo del basket varesino. Numerosissime società della provincia, dalle realtà più grandi a quelle di base, hanno voluto rendere omaggio alla sua memoria attraverso comunicati ufficiali, messaggi di affetto e testimonianze pubblicate sui social. Tanti i ricordi condivisi: dai ringraziamenti per il supporto alle attività giovanili alle parole di stima per il suo stile di lavoro sempre disponibile e appassionato.

Nel fine settimana si è svolto un minuto di raccoglimento sui campi del Varesotto in memoria di Lozza.