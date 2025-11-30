In 5mila hanno corso la Stramilano SottoZero

Anche quest’anno Stramilano SottoZero si conferma un appuntamento imperdibile per la città: la terza edizione dell’evento ha registrato il sold out, con oltre 5.000 partecipanti che questa mattina hanno colorato di arancione il quartiere di CityLife, sfidando le temperature rigide dell’interno milanese.

Seguendo il tradizionale circuito chiuso di 5km, con partenza da Viale Cassiodoro, passaggio da Piazzale Giulio Cesare e via Colleoni e arrivo in Via Stratos, migliaia di appassionati hanno preso parte alle due categorie non competitive da 5 o 10 km, aperte a tutti, e alla 10 km FIDAL competitiva, che ha visto la partecipazione di oltre 1.500 atleti.

A trionfare nella categoria maschile è stato Mattia Grifa che segna il record della manifestazione con 31’58”, seguito da Salvatore Gambino(32’14”); chiude il podio Matteo Porro (32’16”).

Nella categoria femminile vittoria per Benedetta Piraino (36’52”), davanti a Matilde Bonacina (37’57”) e Giada Eleonora Mingiano (38’45”).

A inaugurare la giornata, la suggestiva esibizione della Fanfara dei Carabinieri, che ha suonato l’Inno Nazionale, insieme dal DJ set di Nexus_dem, che ha animato l’area di partenza e accolto i runner fin dalle prime ore del mattino. Appuntamento invece per il 3 maggio 2026 per la classica Stramilano.