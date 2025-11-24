“La Regina delle Nevi” del Teatro Blu conquista Pechino

Si è conclusa con un grande successo l’anteprima cinese dello spettacolo “La regina delle nevi”, tenutasi presso l’Istituto Italiano di Cultura di Pechino venerdì 21 novembre. L’evento, sebbene breve, ha lasciato un segno profondo nella compagnia.

L’impegno e l’entusiasmo sono stati altissimi, come testimonia il commento a caldo degli organizzatori, che hanno descritto l’esperienza come una vera e propria favola.

“Tre giorni da favola in Cina! Tre giorni senza dormire… cullati dall’affetto, dall’eleganza e dalla voglia di condividere belle avventure!”, le parole del Teatro Blu, esprimendo profonda gratitudine.

L’anteprima è servita da trampolino di lancio per il tour completo dello spettacolo. La compagnia ha confermato che il pubblico cinese avrà presto l’opportunità di rivedere la fiaba completa.

“Mille grazie Pechino! Ci rivediamo a febbraio con ‘La regina delle nevi’ in tour…”, hanno concluso i protagonisti, promettendo un ritorno per l’inizio del nuovo anno.