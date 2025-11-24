Varese News

Varese Laghi

“La Regina delle Nevi” del Teatro Blu conquista Pechino

Venerdì 21 novembre Silvia Priori e Roberto Gerboles si sono esibiti all'Istituto Italiano di Cultura di Pechino, "Tre giorni da favola"

teatro blu cina

Si è conclusa con un grande successo l’anteprima cinese dello spettacolo “La regina delle nevi”, tenutasi presso l’Istituto Italiano di Cultura di Pechino venerdì 21 novembre. L’evento, sebbene breve, ha lasciato un segno profondo nella compagnia.

L’impegno e l’entusiasmo sono stati altissimi, come testimonia il commento a caldo degli organizzatori, che hanno descritto l’esperienza come una vera e propria favola.

“Tre giorni da favola in Cina! Tre giorni senza dormire… cullati dall’affetto, dall’eleganza e dalla voglia di condividere belle avventure!”, le parole del Teatro Blu, esprimendo profonda gratitudine.

L’anteprima è servita da trampolino di lancio per il tour completo dello spettacolo. La compagnia ha confermato che il pubblico cinese avrà presto l’opportunità di rivedere la fiaba completa.

“Mille grazie Pechino! Ci rivediamo a febbraio con ‘La regina delle nevi’ in tour…”, hanno concluso i protagonisti, promettendo un ritorno per l’inizio del nuovo anno.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 24 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.