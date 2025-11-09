Malpensa, il SAP difende gli agenti: “Lunghe code? Colpa delle carenze strutturali, non della Polizia”

Negli ultimi giorni video e segnalazioni sui social hanno riportato alla luce una problematica nota a chi frequenta l’aeroporto di Malpensa: le lunghe code ai controlli passaporti, in particolare per i passeggeri in arrivo da Paesi extra Schengen. Ma dal Sindacato Autonomo di Polizia (SAP) arriva un chiarimento deciso a tutela del lavoro degli agenti della Polizia di Frontiera.

A firmarlo è Cristian Sternativo, segretario provinciale del SAP, che opera ogni giorno in prima linea nello scalo varesino. «I ritardi e le attese – scrive – non dipendono dalla volontà o dall’efficienza degli agenti, bensì da criticità strutturali e gestionali che da tempo rallentano il flusso dei passeggeri».

“Polizia efficiente, ma Malpensa è sottodimensionata”

Malpensa è il secondo scalo intercontinentale del Paese, ma – sottolinea il sindacato – soffre di un numero insufficiente di postazioni di controllo e di e-gates, ossia i varchi automatici, oltre a spazi ridotti nell’area arrivi che non permettono di gestire adeguatamente i picchi di traffico.

«Gli operatori della Polizia – prosegue Sternativo – controllano migliaia di passeggeri ogni giorno, senza interruzioni e spesso oltre l’orario di turno. Nonostante le difficoltà, garantiamo la sicurezza dello scalo con professionalità e rigore, anche in condizioni operative molto complesse».

Il SAP: “La responsabilità è del gestore aeroportuale”

Il sindacato rimarca un punto chiave: «La responsabilità non è della Polizia di Stato, ma del gestore aeroportuale, a cui spetta l’organizzazione dei flussi, la manutenzione delle strutture e l’adeguamento delle tecnologie».

Sternativo sottolinea come, nonostante l’incremento dei voli e dei passeggeri, le modifiche strutturali previste non saranno completate prima del 2027. E avverte: «Con eventi internazionali già programmati e un traffico in aumento, la situazione è destinata a peggiorare».

Appello alle istituzioni: “Servono interventi immediati”

Il SAP si rivolge infine alle istituzioni e alla direzione aeroportuale: «Gli agenti continueranno a fare il proprio dovere con sacrificio e dedizione, ma è urgente un intervento per migliorare l’efficienza dei terminal e ridurre i disagi per viaggiatori e lavoratori».

Un appello che suona come un avvertimento: senza un cambio di passo nella gestione, a pagare saranno ancora i cittadini e chi lavora ogni giorno nei terminal dello scalo internazionale varesino.