Malpensa Terminal 2, approvato il Piano di Emergenza per il nuovo collegamento ferroviario
Il Prefetto di Varese ha dato il via libera al Piano di Emergenza e Soccorso per la nuova tratta ferroviaria che sarà attiva dal prossimo gennaio tra il Terminal 2 e la linea del Sempione
Il Prefetto di Varese Salvatore Pasquariello ha approvato martedì 25 novembre il Piano di Emergenza e Soccorso (PES) del nuovo collegamento ferroviario che unirà, dal prossimo mese di gennaio, la Stazione Terminal 2 dello scalo aeroportuale di Malpensa alla linea RFI del Sempione.
Il Piano è stato redatto da un gruppo di lavoro coordinato dalla Prefettura di Varese e composto da Ferrovienord s.p.a. (gestore dell’infrastruttura ferroviaria), Trenord s.p.a., Comando dei Vigili del fuoco di Varese e AREU 118 – AAT di Varese. L’elaborazione del documento è stata altresì condivisa con la Questura di Varese, il Comando Provinciale Carabinieri di Varese, l’Ufficio di Polizia di Frontiera Aerea di Malpensa, il Compartimento di Polizia Ferroviaria per la Lombardia, la Sezione di Polizia Stradale di Varese, l’ATS Insubria e l’ARPA Lombardia – Dipartimento di Como e Varese, che hanno espresso parere favorevole all’adozione della pianificazione nel corso di una riunione conclusiva, tenutasi presso Villa Recalcati nella mattinata dello stesso giorno.
Ai rappresentanti della Prefettura e degli Enti e Uffici summenzionati che hanno preso parte al predetto gruppo, il Prefetto all’inizio dell’incontro ha espresso la sua profonda gratitudine per il grande lavoro compiuto, grazie al quale il territorio della provincia di Varese si è dotato di un’altra pianificazione importantissima per la sicurezza di tutti.
Nel prosieguo dell’incontro, alla presenza di rappresentanti della Provincia di Varese, dell’ASST Sette Laghi e dei comuni di Cardano al Campo, Casorate Sempione e Ferno, è stata discussa l’organizzazione di un’esercitazione di protezione civile su scala reale che si terrà all’interno della nuova galleria il prossimo 13 dicembre, con la simulazione di uno scenario emergenziale causato dall’ipotesi di deragliamento di un convoglio passeggeri e dal successivo propagarsi di un incendio. L’esercitazione vedrà impegnate alcune decine di mezzi di soccorso e oltre un centinaio di persone tra operatori e figuranti.
L’approvazione del PES, fortemente auspicata dal Prefetto Pasquariello e dal Direttore Generale di Ferrovienord Enrico Bellavita, consentirà inoltre di ottenere le autorizzazioni necessarie per la messa in esercizio della nuova tratta, di vitale importanza per l’implementazione del servizio passeggeri da e per l’aeroporto di Malpensa.
