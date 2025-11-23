Varese News

Mastini, frenata lunga: solo un punto con il Fiemme

Dopo lo stop in casa con Aosta la squadra di Da Rin cade in Trentino al supplementare (3-2). Le attenuanti ci sono, gli errori pure

Mastini-Fiemme

Varese non c’è, e dopo il ko interno con Aosta cade anche in Trentino contro Valdifiemme (3-2) cedendo nel supplementare. Certo, le assenze di Vanetti, Tilaro, Piroso e Re sono pesanti ma i trentini, va detto, non sono una squadra irresistibile, essendo di fatto la formazione più perforata del torneo.

Varese però sembra pattinare più lentamente rispetto a inizio stagione, situazione che sembra non consentire alla squadra di chiudere gli schemi che solo fino ad un mese fa, power play a parte, funzionavano a meraviglia. Qualche problema anche con i tiri dalla distanza, situazione che analizzando i gol subiti (tutti da uno scatenato Moberg) sembra piuttosto evidente. La rete segnata dai padroni di casa nel supplementare sembra essere frutto di un fischio sbagliato, ma se le ambizioni sono da alta classifica, Valdifiemme non deve portare all’over-time Varese.

LA PARTITA

Trentini che iniziano subito forte, con Varese che fa buona guardia, arginando le penetranti manovre avversarie. La difesa dei Mastini tiene molto bene e sotto porta Valdifiemme ci arriva a fatica, e quindi ecco i tiri da fuori. A 14.22 Moberg spara dalla distanza pescando il jolly, con Pisarenko che non vede il disco per il gol dell’1-0. Mastini che provano a tessere le trame offensive, ma gli schemi non si chiudono e proprio in queste fasi sembra che ai gialloneri manchi qualcosa nelle gambe. Nel finale di frazione Xamin è bravissimo a pescare Michael Mazzacane, che in tapin pareggia le sorti:1-1.

Nel secondo periodo c’è ancora più Valdifiemme che Varese, con Pisarenko bravo a mettere in angolo una serie di conclusioni avversarie, superandosi su Moberg. Gialloneri scomposti in fase di costruzione, ma che trovano il gol grazie all’ottima discesa di Marcello Borghi, ben imbeccato da Terzago (1-2). L’orologio non fa neppure un giro e, sempre dalla distanza, e sempre Moberg la mette nel sacco per il gol del 2-2.

Si va ai supplementari, con i trentini che provano a chiuderla, ma Pisarenko è pronto, poi una sorta di penalità fantasma caccia dal giacchio Bertin, con Valdifiemme che in 4 contro 3 fa centro ancora con l’incubo personale di Varese, il finlandese Moberg per il definitivo 3-2. Sconfitta che non ci voleva ma da mettere in archivio, sabato arriva Alleghe, per un test importantissimo.

VALDIFIEMME – MASTINI VARESE 3 – 2 dts (1-1 1-1 0-0 OT: 1-0)

MARCATORI: 14’22” (VH) Moberg (De Baldo), 19’57” (HCMV) M. Mazzacane (Xamin, Makinen), 38’10” (HCMV) M. Borghi (Terzago), 19’47” (VH) Moberg (Villeit), 62’22” (VH) Moberg (Makela, Villeit) PP1

VALDIFIEMME: 69 Tononi (71 Calvi), 5 Tessadri, 11 Lazzeri, 14 Villeit, 18 Raskin, 36 Bonelli, 44 Goldner, 89 Felicetti, 2 Makela, 7 Moberg, 13 Bortolotti, 23 Ghizzo, 28 Odorizzi, 63 De Baldo, 64 Nicolao, 77 F. Weber, 80 Chelodi, 90 Brancaglion.

VARESE: 31 Pysarenko (95 Matonti) , 3 Schina, 22 E. Mazzacane, 38 Makinen, 42 Crivellari, 69 Bertin, 94 M. Matonti, 13 Fornasetti, 18 Bastille, 20 Terzago, 23 M. Borghi, 24 Perino, 27 M. Mazzacane, 32 P. Borghi, 33 Xamin, 67 Venturi, 96 Peterson. Coach: Massimo Da Rin

di
Pubblicato il 23 Novembre 2025
