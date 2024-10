Corto muso Mastini: vittoria 4-3 a Cavalese e secondo posto

Minimo scarto ma massimo risultato: i Mastini centrano una vittoria da tre punti sulla pista del Fiemme, la terza consecutiva della stagione, e restano al secondo posto della IHL. Davanti solo il Caldaro a punteggio pieno, accanto (a quota 9) c’è il Feltre che viaggia a suon di gol mentre l’Aosta lascia un punticino nel successo 3-2 all’overtime con il Pergine.

Serata ampiamente positiva, quindi, quella per la squadra di Glavic che si impone con merito sui trentini, apparsi però – lo si aspettava – in crescita e possibile osso duro da qui in avanti per le altre avversarie. Se la partita è rimasta aperta lo si deve alle due reti dei padroni di casa arrivate sulla stessa situazione di superiorità (2+2 a Fanchini) che ha permesso di pareggiare le marcature varesine in apertura. Poi Vanetti e compagni hanno riallungato e infine mantenuto un gol di distanza contro l’assedio trentino.

Ad aprire le marcature, non un caso, di nuovo Dennis Perino, uomo in più per Glavic in questo avvio di stagione (già 6 punti con 3 reti), lesto a deviare in rete un tiro di Crivellari dopo appena 38″. Il raddoppio è tutto straniero: costruzione finlandese e finalizzazione dell’oriundo Franchini, già al sesto gol in quattro gare. Proprio il folletto dell’attacco però (dopo che Peiti gli ha negato il bis), è finito in panca puniti a metà periodo. Il Fiemme, ottimo in powerplay, ha segnato due volte in 36″ (Villeit e Tessadri) rimettendo tutto in discussione.

Nel terzo centrale però l’uomo in più sorride al Varese: nel primo tentativo Peiti e qualche errore fanno sfumare il vantaggio ma al giro successivo Marcello Borghi servie Piroso che non sbaglia il tiro secco. Poco dopo è invece Marcello a far accendere la luce della porta su un’azione aperta da capitan Vanetti, mentre Peiti evita il quinto gol ipnotizzando lo stesso numero 23 giallonero. Al 32′ però Popovic batte Perla infilando il disco sotto ai gambali.

L’ultimo drittel quindi si apre sul 3-4, sembra destinato a cambiare – in un senso o nell’altro – il corso della gara e invece il punteggio non varierà più. Prima il Fiemme e poi il Varese hanno la penalità a favore ma non riescono a sorprendere Perla e Peiti. Si arriva così agli ultimi 2′: coach Allevato toglie il portiere, i Mastini provano il colpo di grazia da lontano ma il puck sfila accanto al palo. Dall’altra parte però il Fiemme non sfonda e i tre punti prendono la via delle Prealpi. E sabato, all’Acinque Ice Arena, arriva il Bressanone: sulla carta c’è un altro successo da cogliere, ma occhio a non far la fine del match d’esordio.

VALDIFIEMME – HCMV MASTINI VARESE 3-4

(2-2; 1-2; 0-0) RETI: 0.38 Perino (V – Crivellari), 4.17 Franchini (V – Kuronen, Makinen), 12.10 Villeit (F – Weber, Chelodi), 12.46 Tessadri (F – Kizlo, Stanko); 27.41 Piroso (V – M. Borghi), 29.16 M. Borghi (V – Vanetti, Perino), 32.52 Popovic (F – Vanzetta) VARESE: Perla (F. Matonti); Schina, Fanelli, Makinen, Crivellari, M. Matonti, E. Mazzacane; Perino, Vanetti, M. Borghi, Ghiglione, Kuronen, Franchini, Piroso, M. Mazzacane, Tilaro, Fornasetti, Allevato. All. Glavic

ARBITRI: Da Pian e De Col (De Toni, Farkas).

NOTE. Penalità: F 8′, V 10′. Superiorità: F 2-4, V 1-2. Spettatori: 287.

IHL (4a giornata)

RISULTATI: Como – Caldaro 1-6; Aosta – Pergine 3-2 OT, Appiano – Alleghe 2-1; Fassa – Dobbiaco 5-3; Bressanone – Feltre 4-7; Fiemme -VARESE 4-3. Riposa: Valpellice.

CLASSIFICA: Caldaro 12; VARESE, Feltre 9, Aosta 8; Fassa 7; Pergine 6; Appiano, Valpellice* 5; Alleghe*, Dobbiaco 3; Bressanone*, Valdifiemme 1; Como 0.

* una partita in meno.