Mastini a Cavalese in cerca di conferme. Vietato fidarsi del Fiemme

Uno stop inatteso, un successo tutto sommato semplice, una bella vittoria contro una formazione di buon livello. Il cammino in IHL dei Mastini si può considerare in crescita ma la vittoria ottenuta sabato con il Fassa ha bisogno di essere puntellata da un altro risultato pesante.

La squadra di Gaber Glavic proverà a ottenerlo nel nuovo turno infrasettimanale lontano da casa, il match di giovedì 3 ottobre (20,30) a Cavalese: di fronte ai gialloneri una avversaria ormai storica in questo torneo, il Valdifiemme, che finora non ha ingranato. I trentini hanno raccolto un solo punto nel KO con l’Appiano, ma è vero che hanno dovuto fronteggiare un calendario complicato che li ha portati a Feltre e a Caldaro.

Alla balaustra del Fiemme c’è tra l’altro Marco Allevato per cui la partita assume un sapore speciale. Da giocatore ha vestito la maglia dei Mastini in un paio di stagioni, da padre ha dato alla luce Sebastian, attuale attaccante del Varese andato a segno in questo avvio di campionato nel match con il Como, aprendo le marcature.

Inutile dire che Vanetti e compagni viaggeranno verso Cavalese con l’intenzione di fare bottino pieno: le due vittorie hanno riportato subito il Varese nel gruppo di testa, alle spalle dell’unica fuggitiva Caldaro ancora a punteggio pieno. Una posizione che va rafforzata in previsione di scontri diretti con le favorite e in attesa che i risultati diano un volto più definito alla classifica.

Il Fiemme per il momento conta un solo straniero, il giovane serbo Popovic, oltre a due ucraini “equiparati”, Kizlo e Stanko. Sul ghiaccio c’è ancora il veterano Chelodi (i documenti dicono “42”) mentre Nicolao e i due Vinatzer (Gabriel e Simon) sono tra gli uomini più pericolosi. In porta il bravo Peiti. La partita allo Stadio del Ghiaccio di Cavalese sarà diretta dai signori Da Pian e De Col, assistiti da De Toni e Farkas.