“Parco del Ticino – Scenari”: un viaggio fotografico nella natura firmato Marco Zaffignani

Uscirà a metà novembre il volume fotografico “Parco del Ticino – Scenari”, firmato dal fotografo e educatore Marco Zaffignani e pubblicato da Pubblinova Edizioni Negri. Un libro prezioso, stampato in formato 30×24 cm, 104 pagine e circa 80 fotografie a colori, che racconta con intensità e poesia la biodiversità della Valle del Ticino, primo parco regionale d’Italia e riserva della biosfera Unesco dal 2002.

Non si tratta di un semplice catalogo naturalistico, ma di una narrazione visiva che invita a guardare con occhi nuovi un paesaggio troppo spesso attraversato con distrazione. I dettagli che solitamente sfuggono – incontri fugaci con la fauna, giochi di luce nei boschi, frammenti di vita selvatica – diventano protagonisti grazie allo sguardo sensibile dell’autore, che propone un ritmo lento e contemplativo, quasi una forma di meditazione ambientale.

Il Parco e la sua rilevanza

Istituito nel 1974, il Parco Lombardo della Valle del Ticino rappresenta oggi un patrimonio naturale di altissimo valore: sono 6.235 le specie censite in quest’area protetta che si estende per oltre 90.000 ettari lungo il fiume. Il libro, con patrocinio dell’Ente Parco, si inserisce nelle iniziative di valorizzazione e promozione del territorio, offrendo un racconto visivo inedito e profondo.

L’autore: tra educazione e fotografia d’autore

Classe 1983, Marco Zaffignani è nato a Santa Cristina e Bissone (PV) e combina la sua formazione in Scienze dell’Educazione con una carriera fotografica di respiro internazionale. Le sue immagini sono apparse in importanti riviste e hanno ottenuto riconoscimenti in prestigiosi concorsi fotografici, tra cui i Sony World Photography Awards e il Siena International Photo Awards. Tra i suoi scatti più noti, quello intitolato “Incontro con gli squali balena a Papua Ovest”, premiato e pubblicato anche in prima pagina sul Corriere della Sera.

Un libro da leggere e da osservare

“Parco del Ticino – Scenari” sarà disponibile nelle principali librerie lombarde al prezzo di copertina di 25 euro. È un volume che si rivolge non solo agli appassionati di fotografia e natura, ma a chiunque voglia riscoprire il valore del nostro patrimonio ambientale e lasciarsi incantare dalle suggestioni visive di un paesaggio unico, così vicino eppure spesso trascurato.

Per info: www.pubblinovanegri.com – www.parcoticino.it