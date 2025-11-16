Per la Varesina un pari in Brianza: 1-1 in casa Leon
Pirola sigla l'1-1 dopo il vantaggio di Galimberti ma le fenici non sfruttano la superiorità numerica da metà del secondo tempo e restano al penultimo posto in classifica
(Foto Facebook Leon)
Non torna alla vittoria ma muove la classifica la Varesina che impatta 1-1 ia Vimercate, in casa della Leon. Alla rete brianzola di Galimberti al 28′ del primo tempo con Galimberti risponde nella ripresa, al 21′ Pirola per le fenici.
La squadra di mister Marco Spilli però perde un’occasione nel secondo tempo, quando la Leon resta in 10 per l’espulsione di Ferre, ma il risultato non si sblocca più fino alla fine, con le due squadre che si prendono un punto a testa.
Resta però al penultimo posto la Varesina, che sale a quota 10 e appaia il Pavia, che nella serata di sabato aveva impattato 0-0 nel derby contro la Vogherese. Alle spalle resta solo il Sondrio, sconfitto 2-1 in casa della Virtus Ciserano Bergamo. In settimana tornerà la Coppa Italia con la squadra di mister Spilli chiamata a scendere in campo mercoledì 19 novembre in casa del Club Milano a Pero per gli ottavi di finale.
Leon – Varesina 1-1 (1-0)
Marcatori: pt 28’ Galimberti (L), st 21’ Pirola (V)
Leon: Generali, Gervasoni, Parodi, Guarino, Bolis (24’ st Haruna), Galimberti, Prandini (14’ st Mascheroni), Ferre, Bonseri, Palma (42’ st Marzullo), Comelli (17’ st El Kadiri). A disposizione: Foresti, Davighi, Brambilla, Bonora, Recino. All: Evangelisti
Varesina: Maddalon, Grieco, Cavalli, Chiesa; Pirola (30’ st Valisena), Andreoli, Rosa (14’ st Guri), Testa (14’ st Caverzasi); Baud Banaga (47’ st Larhrib), Costantino, Camarlinghi (21’ st Franzoni). A disposizione: Lorenzi, Ornaghi, Martinoia, Tassani. All: Spilli
Arbitro: Domenico Petriglione di Termoli (Tinelli di Treviglio e Barlocco di Legnano)
Ammoniti: Bonseri (L), Mascheroni (L), Camarlinghi (V), Testa (V), Cavalli (V), Valisena (V)
Espulsi: Ferre (L) al 23’ st
Note: campo sintetico con molte pozzanghere. Circa 250 spettatori. Angoli: 6-4. Recupero: 0’+6’
SERIE D GIRONE B – XII GIORNATA
Pavia – Vogherese 0-0; Bruno – Oltrepò 0-1; Caldiero – Folgore Caratese 2-2; Casatese Merate – Villa Valle 2-0; ChievoVerona – Brusaporto 0-3; Leon – Varesina 1-1; Scanzorosciate – Castellanzese 0-0; Virtus CBG – Sondrio 2-1; Milan Futuro – Real Calepina 26/11.
CLASSIFICA: ChievoVerona, Brusaporto 26; Folgore Caratese 24; Casatese Merate 21; Castellanzese, Milan Futuro, Villa Valle 17; Caldiero 16; Leon, Oltrepò (-1) 15; Breno, Virtus CBG 14; Real Calepina 13; Scanzorosciate 12; Vogherese 11; Varesina, Pavia 10; Sondrio 4.
