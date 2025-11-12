Ieri tre importanti esplosioni di plasma sono state osservate sul nostro Sole, che, in questo periodo, è particolarmente attivo. Da subito, vista l’entità dell’evento, si era diramato in tutto il mondo un aurora alert, un avviso per rimanere all’erta durante le ore notturne, quando si sarebbe potuta osservare un’ aurora. E così è stato.

Galleria fotografica Quando il cielo si accende: l’aurora visibile anche da Varese dopo le esplosioni solari. Stanotte si replica 4 di 5

L’aurora è stata osservata nel cuore della notte dall’Osservatorio Astronomico G.V.Schiaparelli di Campo dei Fiori, Varese, come una densa nuvola rossa in movimento. Nello stesso momento, una socia della Schiaparelli, Anna Bellini, ha potuto osservare e fotografare dai cieli del Minnesota (Stati Uniti) un’aurora insolitamente luminosa, dai colori cangianti tra il verde, il rosso e altre mille sfumature, con effetti dinamici e colonne di luce.

L’aurora si verifica ogniqualvolta il materiale espulso dal Sole, sotto forma di plasma, costituito perlopiù da elettroni e protoni e diversi elementi tra cui l’elio, il ferro e l’ossigeno, raggiunge il pianeta Terra, entra nell’area dove il campo magnetico si incurva, cioè ai poli, e interagisce con l’atmosfera terrestre generando questi spettacoli indimenticabili.

In alcune occasioni, durante le tempeste solari più forti, si sono verificati disturbi ai satelliti, alle trasmissioni internet e radio. Nel 2024 i trattori, fermi nella notte negli immensi campi degli Stati Uniti, cominciarono a muoversi da soli, a causa delle interferenze provocate dal Sole sui loro GPS.

Anche per questa notte c’è un’aurora alert. Sguardi all’insù, quindi, sfidando il freddo e l’inquinamento luminoso. E chissà se vedremo il cielo scuro arrossarsi in un velo di bellezza.