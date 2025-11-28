Rimozione e demolizione di veicoli abbandonati: intervento della Polizia Locale a Gallarate
Il comando ha recuperato diversi veicoli fermi da tempo, per ridare decoro a varie zone
Nella giornata del 24 novembre, il comando di Polizia Locale di Gallarate è intervenuto in diverse aree del territorio comunale per la rimozione e la successiva demolizione di veicoli in stato di abbandono, nel rispetto delle procedure previste dal D.Lgs. 209/2003 e dal D.M. 460/1999.
Le operazioni, svolte in collaborazione con un centro di autodemolizione autorizzato, non hanno comportato alcun costo per l’Amministrazione comunale, poiché le attività di recupero e demolizione sono state effettuate dall’impresa incaricata secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
L’intervento ha consentito di liberare spazi pubblici occupati da tempo da mezzi non più circolanti, contribuendo concretamente al miglioramento del decoro urbano e della vivibilità dei quartieri. Nelle prossime settimane proseguiranno ulteriori verifiche e rimozioni, con l’obiettivo di garantire aree più pulite, sicure e ordinate a beneficio dell’intera collettività.
«Il contrasto al degrado urbano è una priorità per questa amministrazione, perché situazioni di abbandono e incuria generano insicurezza e compromettono la qualità della vita dei cittadini» dice l’assessore alla Polizia Locale Germano Dall’Igna. «Desidero esprimere il mio plauso e il mio ringraziamento al Comando di Polizia Locale per l’impegno costante e la professionalità dimostrata in queste operazioni, che rappresentano un segnale concreto di attenzione al territorio e di tutela del decoro urbano».
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Emilio Corrao su Balli e abbracci: il flash mob di Cocquio Trevisago per dire “no“ alla violenza di genere
principe.rosso su Gallarate "capitale" della remigrazione: il comitato di estrema destra annuncia un presidio in città
Felice su Vandalizzate le lucine di Natale al Sacro Monte di Varese
PaoloFilterfree su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
MarcoCx su Incendio nella notte in una fabbrica a Groppello di Gavirate, decine di uomini impegnati
Felice su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.