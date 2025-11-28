Rimozione e demolizione di veicoli abbandonati: intervento della Polizia Locale a Gallarate

Nella giornata del 24 novembre, il comando di Polizia Locale di Gallarate è intervenuto in diverse aree del territorio comunale per la rimozione e la successiva demolizione di veicoli in stato di abbandono, nel rispetto delle procedure previste dal D.Lgs. 209/2003 e dal D.M. 460/1999.

Le operazioni, svolte in collaborazione con un centro di autodemolizione autorizzato, non hanno comportato alcun costo per l’Amministrazione comunale, poiché le attività di recupero e demolizione sono state effettuate dall’impresa incaricata secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

L’intervento ha consentito di liberare spazi pubblici occupati da tempo da mezzi non più circolanti, contribuendo concretamente al miglioramento del decoro urbano e della vivibilità dei quartieri. Nelle prossime settimane proseguiranno ulteriori verifiche e rimozioni, con l’obiettivo di garantire aree più pulite, sicure e ordinate a beneficio dell’intera collettività.

«Il contrasto al degrado urbano è una priorità per questa amministrazione, perché situazioni di abbandono e incuria generano insicurezza e compromettono la qualità della vita dei cittadini» dice l’assessore alla Polizia Locale Germano Dall’Igna. «Desidero esprimere il mio plauso e il mio ringraziamento al Comando di Polizia Locale per l’impegno costante e la professionalità dimostrata in queste operazioni, che rappresentano un segnale concreto di attenzione al territorio e di tutela del decoro urbano».