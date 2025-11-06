Sabato 8 novembre i Cioccolatini della Ricerca tornano in piazza per AIRC
Migliaia di volontari in duemila piazze italiane per sostenere la ricerca oncologica. La mappa delle piazze
Sabato 8 novembre torna l’appuntamento con i Cioccolatini della Ricerca di Fondazione AIRC.
Migliaia di volontarie e volontari saranno presenti in circa duemila piazze in tutta Italia per distribuire i cioccolatini e raccogliere fondi destinati alla ricerca oncologica.
L’iniziativa si inserisce nel calendario delle celebrazioni per il Sessantesimo anniversario di AIRC e rappresenta un’occasione concreta per trasformare un gesto semplice in un contributo tangibile alla lotta contro il cancro. Fondazione AIRC è infatti il principale finanziatore non profit della ricerca oncologica in Italia, erogando circa il 70% dei fondi totali destinati alla ricerca competitiva nel nostro Paese.
Gli investimenti nella ricerca stanno producendo risultati significativi: oggi circa il 50% delle persone che ricevono una diagnosi di tumore può guarire, recuperando la stessa aspettativa di vita di chi non si è mai ammalato. Tuttavia, l’incidenza della malattia resta elevata: lo scorso anno in Italia sono state registrate oltre 390.000 nuove diagnosi, più di mille al giorno.
Per trovare la piazza più vicina e conoscere tutti i dettagli dell’iniziativa è possibile consultare il sito di Fondazione AIRC. Dal 10 novembre saranno poi anche nelle filiali Banco BPM, partner istituzionale di AIRC, su tutto il territorio.
