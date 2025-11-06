Varese News

Italia/Mondo

Sabato 8 novembre i Cioccolatini della Ricerca tornano in piazza per AIRC

Migliaia di volontari in duemila piazze italiane per sostenere la ricerca oncologica. La mappa delle piazze

Generico 03 Nov 2025

Sabato 8 novembre torna l’appuntamento con i Cioccolatini della Ricerca di Fondazione AIRC.

Migliaia di volontarie e volontari saranno presenti in circa duemila piazze in tutta Italia per distribuire i cioccolatini e raccogliere fondi destinati alla ricerca oncologica.

L’iniziativa si inserisce nel calendario delle celebrazioni per il Sessantesimo anniversario di AIRC e rappresenta un’occasione concreta per trasformare un gesto semplice in un contributo tangibile alla lotta contro il cancro. Fondazione AIRC è infatti il principale finanziatore non profit della ricerca oncologica in Italia, erogando circa il 70% dei fondi totali destinati alla ricerca competitiva nel nostro Paese.

Gli investimenti nella ricerca stanno producendo risultati significativi: oggi circa il 50% delle persone che ricevono una diagnosi di tumore può guarire, recuperando la stessa aspettativa di vita di chi non si è mai ammalato. Tuttavia, l’incidenza della malattia resta elevata: lo scorso anno in Italia sono state registrate oltre 390.000 nuove diagnosi, più di mille al giorno.

Per trovare la piazza più vicina e conoscere tutti i dettagli dell’iniziativa è possibile consultare il sito di Fondazione AIRC. Dal 10 novembre saranno poi anche nelle filiali Banco BPM, partner istituzionale di AIRC, su tutto il territorio.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 06 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.