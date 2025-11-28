Sabato a Varese i primi Campionati del mondo masters di cyclo-cross in Italia

Sabato 29 novembre scatta a Varese la rassegna iridata riservata agli atleti Master con le prime gare individuali. L’UCI Masters Cyclo-Cross World Championships, voluto a Varese dalla Società Ciclistica Alfredo Binda all’interno della struttura dell’ippodromo, ha raccolto le adesioni di 640 atleti (96 donne) che nelle due giornate di gara si contenderanno diciotto maglie iridate.

271 concorrenti in gara sabato

Sabato mattina, alle 10:00, l’apertura ufficiale dell’evento mondiale e alle 12:15 è prevista la partenza della prima competizione. Visto il numero elevato di iscritti, i commissari dell’Unione Ciclistica Internazionale hanno aumentato il numero delle partenze previste, che si susseguiranno negli orari: 12:15, 13:30, 14:20 e 15:10.

Sabato gareggeranno gli uomini e le donne dai 55 anni in poi per un totale di 271 concorrenti (30 donne). Tutte le gare si svolgeranno sulla distanza di 40 minuti e a fine giornata, alle ore 16:15, sono previste le premiazioni dei primi tre classificati di ogni categoria.

L’ingresso all’ippodromo e al Race Village, che annovera una dozzina di espositori, è gratuito e sarà possibile acquistare il merchandising dell’evento con il logo ufficiale del mondiale varesino ben in vista sulla tazza, così come sul cappellino e sulle t-shirt.

Le tribune ospiteranno il pubblico ed è stata allestita una zona food&beverage grazie al supporto di Tigros e dei volontari dell’Associazione Sportiva Casalese.

L’Estonia domina il Team Relay

Venerdì si è invece svolta la competizione con la formula del Team Relay, un evento sperimentale non valido per l’assegnazione del titolo mondiale, che ha visto prevalere la formazione dell’Estonia dopo i quattro giri del circuito previsti.

Secondo posto, a 28 secondi dai vincitori, si è classificata la squadra Italia 2 e ha completato il podio la formazione francese che ha concluso la prova con un ritardo di 1’37”.

Ordine di arrivo Team Relay: 1) Team Estonia in 26’40”, 2) Italia 2 a 28”, 3) Francia a 1’37”, 4) Germania 1 a 2’27”, 5) Gran Bretagna 2 a 4’45”, 6) Gran Bretagna 1 a 5’36”, 7) Germania 2 a 7’01”, 8) Stati Uniti d’America a 8’36”.

Un evento sportivo che abbraccia tutta la città

Il podio del Team Relay

La Società Ciclistica Alfredo Binda ha stabilito un nuovo record di iscritti con l’organizzazione, per la prima volta in Italia, dell’UCI Masters Cyclo-Cross World Championships.

Diversi sono gli eventi collaterali organizzati per i giorni del Mondiale Masters. La manifestazione sportiva vuole infatti collegare il campo di gara dell’Ippodromo con il centro di Varese che ha inaugurato la magia del Natale con lo spettacolo di luminarie de “Il Giardino delle meraviglie” e i mercatini di Natale in Piazza Monte Grappa.

Inoltre, sono state appositamente organizzate visite guidate gratuite in inglese nel fine settimana alla scoperta della Citta di Varese e di Palazzo Estense.

Grazie alla collaborazione con il FAI anche Villa Panza offrirà visite guidate gratuite agli iscritti al Campionato del Mondo Masters.