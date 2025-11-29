Scontro sulla Statale a Gemonio, arriva l’elisoccorso
Risultano coinvolte due persone, compresa una bambina di un anno, ma non ci sarebbero feriti gravi
Incidente stradale sulla Statale 394 all’altezza di Gemonio: due auto si sono scontrate poco prima delle 13.30, nel tratto tra la stazione e il cimitero.
Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso e l’ambulanza dell’Sos Besano (altri mezzi di soccorso erano in contemporanea impegnati a Laveno, per incendio). Sono stati soccorsi una donna di 27 anni e una bambina di un anno: non sono gravi, sono stati portati in ospedale in “codice verde”.
L’elicottero è atterrato al campo sportivo, come era avvenuto anche nella giornata di giovedì per il recupero di una donna colpita da evento medico acuto. Il mezzo aereo è poi ripartito senza pazienti, non essendo nessuno in gravi condizioni (foto: Fabio/CNG).
L’atterraggio dell’elisoccorso ha anche il riscaldamento pre-partita che era già in corso al campo sportivo.
I rettangoli di gioco sono spesso segnalati come punto di atterraggio predefinito e alcuni sono attrezzati anche per operare in orario notturno, con cancelli che possono essere aperti dal personale del sistema di soccorso Areu.
