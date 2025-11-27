Malore a Gemonio, donna trasportata con l’elisoccorso
L'intervento intorno alle 15 di giovedì 27 novembre: l'elicottero è atterrato nel campo sportivo del paese per raccogliere la persona in difficoltà
Una donna è stata soccorsa oggi – giovedì 27 novembre – a Gemonio in seguito a un malore (forse un infarto) che ha fatto scattare la macchina dei soccorsi. Il tutto è accaduto intorno alle 15 quando la donna dopo un primo intervento dei sanitari, è stata trasportata in ambulanza al campo sportivo del paese, in via Curti, dove nel frattempo era atterrato l’elisoccorso.
La donna è stato quindi caricata sull’elicottero che è decollato in direzione dell’ospedale di Circolo di Varese dove è stato ricoverata. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi del caso.
