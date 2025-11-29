Incendio a Laveno Mombello, va a fuoco una palazzina in via 25 aprile: evacuati i residenti

Incendio a Laveno: i vigili del fuoco sono impegnati in forze per domare le fiamme in una palazzina nella zona di via XXV aprile, tra le due linee ferroviarie. Alle ore 15 le squadre sono ancora impegnate nello spegnimento.

Il 112 ha mobilitato anche in “codice rosso” l’automedica di Luino e due ambulanze da Cittiglio e Angera.

Sono stati soccorsi un uomo e una donna di 41 anni, ma nessuno dei due è in gravi condizioni.

I vigili del fuoco stanno operando due autopompa (la prima intervenuta è stata quella di Ispra), “carro schiuma”, due autobotti, autoscala, due fuoristrada e il “carro aria” (il mezzo che trasporta bombole di ricambio per i vigili impegnati).

Le fiamme sono partite da un negozio al piano terra, ma il fumo ha subito invaso le case ai piani superiori della palazzina. Gli abitanti sono immediatamente fuggiti in strada, assistiti poi dai soccorritori anche con coperte termiche, viste le temperature.

Sul posto erano presenti anche i carabinieri della Stazione di Laveno Mombello e gli agenti della polizia locale, oltre ai tecnici comunali che hanno dichiarato l’inagibilità dell’intero stabile composto dalla superficie commerciale andata distrutta, e da alcuni appartamenti situati al piano superiore. In tutto è stata disposta l’evacuazione di una ventina di residenti nell’immobile