Incendio a Laveno, la Strada Provinciale 32 riapre a senso unico alternato
Le problematiche di stabilità dell’edificio causate dall'incendio hanno comportato la chiusura al transito della Strada Provinciale. Nei prossimi giorni verrà riaperta
Si è tenuta lunedì 15 dicembre presso la Prefettura di Varese la riunione convocata e presieduta dal Prefetto Pasquariello in merito ai disagi causati dall’incendio verificatosi a Laveno Mombello lo scorso 29 novembre, nel quale è andato distrutto un intero fabbricato ospitante esercizi commerciali e appartamenti.
Erano presenti il Presidente della Provincia di Varese Marco Magrini, che ha chiesto la convocazione del tavolo, il Sindaco di Laveno Mombello Luca Santagostino, i tecnici delle rispettive amministrazioni, i rappresentanti del Comando Provinciale Carabinieri e del Comando Provinciale Vigili del fuoco di Varese e i tecnici incaricati dai proprietari dell’immobile incendiato.
Nel corso dell’incontro, i Vigili del fuoco e i tecnici presenti hanno illustrato le problematiche di stabilità dell’edificio, che hanno comportato la chiusura al transito della Strada Provinciale 32, con gravi ripercussioni sulla viabilità comunale.
A seguito di un proficuo confronto tra le amministrazioni presenti, si è concordata la parziale riapertura al traffico dell’arteria nei prossimi giorni, con alcune tassative cautele a tutela dell’incolumità pubblica: sarà aperta una sola corsia in regime di senso unico alternato, verranno installati dispositivi di riduzione della velocità e sarà imposto un limite di velocità pari a trenta chilometri orari.
Il Prefetto Pasquariello, il Presidente Magrini e il Sindaco Santagostino si sono detti soddisfatti della soluzione così raggiunta, che consente di contemperare l’incolumità dei cittadini con le esigenze viabilistiche, ancora più rilevanti nel periodo delle festività natalizie, oltre che con le necessità delle imprese operanti sul territorio, in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria sull’edificio, attualmente posto sotto sequestro.
