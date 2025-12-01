Attivata una raccolta fondi per le famiglie colpite dall’incendio di Laveno Mombello

Il Comune di Laveno Mombello ha aperto un conto corrente dedicato per sostenere le famiglie coinvolte nell’incendio che ha interessato un immobile in via XXV Aprile. Un gesto concreto di solidarietà che mira a garantire un aiuto diretto, trasparente e immediato a chi ha subito danni e disagi in seguito all’emergenza.

Come contribuire

L’amministrazione comunale invita tutti i cittadini e le realtà associative a utilizzare esclusivamente questo canale ufficiale, così da evitare dispersioni, speculazioni o possibili truffe. Ogni euro versato sarà gestito dai Servizi sociali comunali, che provvederanno a distribuire le risorse tra i nuclei colpiti in base alle esigenze effettive.

Chi desidera partecipare alla raccolta fondi può effettuare una donazione sul seguente IBAN:

IT42B05034 50370 000000006533

intestato al Comune di Laveno Mombello.

Causale da indicare: “Emergenza Incendio Via XXV Aprile”.

Un gesto di comunità per chi ha perso tutto

L’incendio, che ha danneggiato in modo grave l’immobile e costretto alcune famiglie a lasciare le proprie abitazioni, ha colpito duramente la comunità locale. La risposta dell’amministrazione è stata rapida, e la raccolta fondi rappresenta uno strumento in più per canalizzare la solidarietà che in queste ore si sta esprimendo in tutta la cittadinanza.