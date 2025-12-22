Incendio a Laveno, è stata riaperta la strada provinciale SP32
Da lunedì 22 dicembre, la circolazione è stata ripristinata a senso unico alternato nel tratto iniziale di via XXV Aprile
A seguito dell’incendio del 29 novembre scorso, che per motivi di sicurezza aveva imposto la chiusura totale della strada provinciale SP32 nel tratto iniziale di via XXV Aprile, da oggi pomeriggio, lunedì 22 dicembre, la circolazione sarà ripristinata a senso unico alternato.
Il risultato è stato reso possibile grazie a un percorso di confronto istituzionale rapido e costruttivo, avviato a seguito della riunione convocata lo scorso lunedì dal Sig. Prefetto dott. Salvatore Pasquariello, alla presenza del Presidente della Provincia dr. Marco Magrini e del Sindaco dr. Luca Santagostino, dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri e dei tecnici di Comune e Provincia.
Grazie a questo coordinamento, la riapertura a senso unico alternato riguarda anche il transito dei mezzi pesanti, consentendo di alleviare in modo significativo i disagi che hanno interessato la viabilità cittadina nelle ultime settimane. «Dopo le notizie drammatiche seguite all’incendio, che ha colpito duramente cinque famiglie del nostro territorio, oggi possiamo comunicare un primo, concreto passo verso la normalizzazione della viabilità, restituendo un collegamento essenziale tra il centro di Laveno Mombello, le frazioni e la rete provinciale», dichiara il Sindaco.
«Desidero ringraziare il Presidente della Provincia Marco Magrini per la pronta disponibilità e la collaborazione dimostrata, così come il Prefetto per aver favorito un dialogo istituzionale efficace e orientato alla soluzione. Un ringraziamento va inoltre alla proprietà dell’immobile interessato dall’incendio, che ha collaborato attivamente con il Comune rendendo possibili gli interventi necessari alla riapertura della strada», prosegue il Sindaco.
La riapertura a senso unico alternato non rappresenta una soluzione definitiva, ma costituisce allo stato attuale l’unica modalità compatibile con la tutela della sicurezza delle persone. Tale assetto resterà in vigore fino a quando l’autorità giudiziaria non disporrà il dissequestro dell’immobile e la proprietà potrà procedere alla demolizione dello stabile. L’episodio ha evidenziato, ancora una volta, le criticità strutturali della viabilità di Laveno Mombello. Dopo il completamento del sottopasso, intervento strategico che ha migliorato l’accesso alla città, emerge ora con forza la necessità di un ulteriore lavoro congiunto tra Comune e Provincia per affrontare in modo strutturale il tema della mobilità, a partire dalla riapertura del passaggio a livello delle Ferrovie Nord.
«Il dialogo avviato in questi giorni per la riapertura di via XXV Aprile auspichiamo possa costituire il presupposto per una collaborazione stabile e proficua, capace di portare in tempi rapidi alla riorganizzazione complessiva della viabilità tra le frazioni di Laveno Mombello. La riapertura del passaggio a livello delle Ferrovie Nord rappresenta uno snodo fondamentale per ridurre in modo definitivo le criticità del traffico nel centro cittadino e i costi sociali di una viabilità che oggi non è più sostenibile», conclude il Sindaco.
