“Trippata” con gli Alpini di Venegono Superiore

Il gruppo alpini di Venegono Superiore in provincia di Varese organizza per domenica 30 novembre la tradizionale Trippata e non mancherà comunque polenta e Zola sia in sala che da asporto.

Portate i propri contenitori

Obbligatorio la prenotazione sia per la sala che per l’asporto ai seguenti numeri

1) 335/6119952

2)333/7213256

3) 348/0578505

O semplicemente mandando una email ad amedeo2000@gmail.com