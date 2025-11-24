“Trippata” con gli Alpini di Venegono Superiore
Appuntamento per domenica 30 novembre con il classico piatto cucinato dal gruppo delle penne nere venegonesi
Il gruppo alpini di Venegono Superiore in provincia di Varese organizza per domenica 30 novembre la tradizionale Trippata e non mancherà comunque polenta e Zola sia in sala che da asporto.
Portate i propri contenitori
Obbligatorio la prenotazione sia per la sala che per l’asporto ai seguenti numeri
1) 335/6119952
2)333/7213256
3) 348/0578505
O semplicemente mandando una email ad amedeo2000@gmail.com
24 Novembre 2025