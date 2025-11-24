Varese News

Tempo Libero

“Trippata” con gli Alpini di Venegono Superiore

Appuntamento per domenica 30 novembre con il classico piatto cucinato dal gruppo delle penne nere venegonesi

trippa cibo
Sagre, Fiere e Feste

30 Novembre 2025

Il gruppo alpini di Venegono Superiore in provincia di Varese organizza per domenica 30 novembre la tradizionale Trippata e non mancherà comunque polenta e Zola sia in sala che da asporto.

Portate i propri contenitori
Obbligatorio la prenotazione sia per la sala che per l’asporto ai seguenti numeri
1) 335/6119952
2)333/7213256
3) 348/0578505
O semplicemente mandando una email ad amedeo2000@gmail.com

Maggiori Informazioni

24 Novembre 2025

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.