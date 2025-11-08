Varesina contro la Casatese per il rilancio, Castellanzese contro il Pavia per mettere la terza

Domenica 9 novembre alle 14.30 verranno disputate le gare valide per l’undicesima giornata del Girone B di Serie D. Varesina e Castellanzese saranno entrambe impegnate tra le mura amiche. Le fenici se la vedranno con una delle squadre più in forma del girone, la Casatese Merate, mentre i neroverdi ospiteranno un Pavia rinvigorito dalla cura del nuovo allenatore Antonio Filippini.

VARESINA – CASATESE MERATE

La Varesina arriva a questa sfida di campionato dopo la bella vittoria in Coppa Italia contro la Virtus Ciserano Bergamo (4-1), successo che ha permesso alle fenici di accedere agli ottavi di finale, dove il 19 novembre affronteranno il Club Milano. In campionato, invece, domenica scorsa è arrivata una sconfitta dolorosa, tra polemiche e rimpianti, in quel di Castellanza, con la squadra di casa capace di segnare il definitivo 2-1 nel recupero, approfittando dell’inferiorità numerica dei rossoblù, rimasti in dieci a causa dell’espulsione di Vaz, il quale è stato squalificato per tre giornate per una gomitata rifilata a Tordini. La squadra di mister Marco Spilli dovrà fare tesoro di quanto accaduto al “Provasi”, dove nel primo tempo aveva giocato un’ottima gara, avendo come unica colpa, quella di non essere riuscita ad arrotondare il risultato. Dall’altra parte arriva la Casatese Merate, una squadra che da un anno a questa parte si è abituata a lottare per rimanere nei piani alti del Girone B di Serie D. In questo campionato i biancorossi hanno perso solamente una partita, alla seconda giornata contro la capolista Chievo Verona, e da quel momento sono arrivati quattro pareggi e quattro vittorie. La squadra allenata da Giuseppe Commisso è attualmente al quarto posto con 17 punti, al pari di Villa Valle e Milan Futuro. Tra le due formazioni ci sono 6 precedenti con bilancio leggermente a favore degli ospiti che hanno vinto in 3 occasioni, contro le 2 della Varesina, a cui si aggiunge anche 1 pareggio. L’anno scorso finì 0-0 all’andata in provincia di Lecco, mentre a Venegono Superiore, la Casatese Merate si impose per 3-2.

CASTELLANZESE – PAVIA

La squadra di mister Ivan Del Prato, dopo le due vittorie consecutive contro Vogherese e Varesina, è attesa da un’altra partita molto importante, assolutamente da non sbagliare, contro il Pavia. Domenica i neroverdi avranno la possibilità di centrare la terza vittoria, un risultato che consentirebbe loro di allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione e di conseguenza avvicinarsi alla zona playoff. Al “Provasi” la Castellanzese si troverà di fronte un avversario che, pur essendo penultimo con 8 punti, alla pari con la Varesina, ha ritrovato fiducia da quando in panchina è arrivato Antonio Filippini, subentrato a Stefano Bellinzaghi. Con il nuovo tecnico, gli azzurri sono imbattuti, in campionato, da 3 giornate, grazie ai pareggi con Nuova Sondrio, Varesina e alla travolgente e incredibile vittoria per 4-0 contro il Villa Valle, quinta forza del campionato. L’unica sconfitta della nuova gestione è arrivata in Coppa, ai rigori contro il Piacenza. Oltre a neroverdi e azzurri si sfideranno due dei migliori marcatori del girone: da una parte Mario Chessa, con 7 gol, dall’altra Vincenzo Alfiero, con 5. Entrambi sono reduci da una doppietta nello scorso turno. Quella di domenica sarà una sfida inedita tra le due formazioni in Serie D.

11° GIORNATA – GIRONE B SERIE D

Brusaporto – Virtus CBG, CASTELLANZESE – PAVIA, Folgore Caratese – Breno, Sondrio – Milan Futuro, Oltrepò – Scanzorosciate, Real Calepina – Caldiero, VARESINA – CASATESE MERATE, Villa Valle – Chievo, Vogherese – Leon.

CLASSIFICA

Chievo 23, Folgore Caratese e Brusaporto 20, Casatese Merate, Villa Valle e Milan Futuro 17, CASTELLANZESE 15, Breno e Caldiero 14, Real Calepina 12, Leon, Virtus CGB e Oltrepò* 11, Vogherese e Scanzorosciate 10, VARESINA e Pavia 8, Sondrio 1.

*= 1 punto di penalizzazione