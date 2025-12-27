A Oggiona con Santo Stefano è il momento di provare il curling

Un pomeriggio per scoprire da vicino il curling, disciplina olimpica tanto curiosa quanto coinvolgente. Domenica 28 dicembre il Varese Curling organizza un appuntamento aperto a tutti alla pista Ice Emotion di Oggiona Santo Stefano, che si trova in via Bonacalza 158.

L’iniziativa prevede un breve briefing introduttivo, utile per spiegare regole e basi dello sport, seguito da un’ora e mezza sul ghiaccio per provare concretamente il curling sotto la guida degli istruttori. Il ritrovo è fissato alle 17.45, mentre l’attività si svolgerà dalle 18.00 alle 19.30.

La partecipazione prevede un contributo di 5 euro. È gradita la prenotazione, così da permettere una migliore organizzazione dei partecipanti, scrivendo all’indirizzo curlingvarese@gmail.com. Un’occasione informale e divertente per avvicinarsi a uno sport ancora poco conosciuto ma in forte crescita anche sul territorio varesino grazie proprio alla società diretta dal presidente Davide Quilici.