A Oggiona con Santo Stefano è il momento di provare il curling
Domenica 28 (ritrovo alle 17,45) la Varese Curling organizza un appuntamento formativo aperto a tutti sulla pista della Ice Emotion con gli istruttori della società
Un pomeriggio per scoprire da vicino il curling, disciplina olimpica tanto curiosa quanto coinvolgente. Domenica 28 dicembre il Varese Curling organizza un appuntamento aperto a tutti alla pista Ice Emotion di Oggiona Santo Stefano, che si trova in via Bonacalza 158.
L’iniziativa prevede un breve briefing introduttivo, utile per spiegare regole e basi dello sport, seguito da un’ora e mezza sul ghiaccio per provare concretamente il curling sotto la guida degli istruttori. Il ritrovo è fissato alle 17.45, mentre l’attività si svolgerà dalle 18.00 alle 19.30.
La partecipazione prevede un contributo di 5 euro. È gradita la prenotazione, così da permettere una migliore organizzazione dei partecipanti, scrivendo all’indirizzo curlingvarese@gmail.com. Un’occasione informale e divertente per avvicinarsi a uno sport ancora poco conosciuto ma in forte crescita anche sul territorio varesino grazie proprio alla società diretta dal presidente Davide Quilici.
