A Varese un flash mob in piazza Carducci per informare sulle cure palliative
L'appuntamento è stato organizzato dall'associazione Sulle Ali Varese ODV
Si è svolto questa mattina, sabato 20 dicembre, in piazza Carducci a Varese, un flash mob dedicato alla conoscenza delle cure palliative e al diritto di accesso a questo importante ambito dell’assistenza sanitaria.
L’iniziativa, promossa dall’organizzazione di volontariato Sulleali ODV, si è inserita nel clima delle festività natalizie con l’obiettivo di trasformare per alcuni minuti la quotidiana frenesia del centro cittadino in un momento di riflessione collettiva. Un’azione simbolica e condivisa per informare i cittadini e dare voce a un diritto fondamentale della persona: l’accesso alle cure palliative.
Attraverso la distribuzione di materiale informativo, i volontari hanno voluto richiamare l’attenzione su un tema ancora poco conosciuto. Molti cittadini, infatti, non sanno che le cure palliative sono garantite dalla legge e possono essere richieste senza dover attendere le fasi finali della malattia. In alcuni casi, come sottolineato dagli organizzatori, manca persino la consapevolezza della loro esistenza.
Non una protesta né uno spettacolo, ma un gesto corale, come lo hanno definito gli organizzatori, per affermare che le cure palliative sono vita e che conoscerle significa poterle chiedere.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Valuta verso la Svizzera, la Finanza alza il muro nel Vco: fermati oltre 6 milioni nel 2025
frenand su Nato per bilanciare il lato scientifico dell'ateneo, il Centro di Storia Locale dell’Insubria celebra i 25 anni
michele_drive su Commercianti in rivolta per la ciclabile a Belforte: Angei chiede una commissione urgente
Bustocco-71 su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
gbottinelli su Ciclabile di viale Belforte a Varese, commercianti sul piede di guerra
Fabrizio Tamborini su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.