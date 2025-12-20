Varese News

A Varese un flash mob in piazza Carducci per informare sulle cure palliative

L'appuntamento è stato organizzato dall'associazione Sulle Ali Varese ODV

Si è svolto questa mattina, sabato 20 dicembre, in piazza Carducci a Varese, un flash mob dedicato alla conoscenza delle cure palliative e al diritto di accesso a questo importante ambito dell’assistenza sanitaria.

L’iniziativa, promossa dall’organizzazione di volontariato Sulleali ODV, si è inserita nel clima delle festività natalizie con l’obiettivo di trasformare per alcuni minuti la quotidiana frenesia del centro cittadino in un momento di riflessione collettiva. Un’azione simbolica e condivisa per informare i cittadini e dare voce a un diritto fondamentale della persona: l’accesso alle cure palliative.

Attraverso la distribuzione di materiale informativo, i volontari hanno voluto richiamare l’attenzione su un tema ancora poco conosciuto. Molti cittadini, infatti, non sanno che le cure palliative sono garantite dalla legge e possono essere richieste senza dover attendere le fasi finali della malattia. In alcuni casi, come sottolineato dagli organizzatori, manca persino la consapevolezza della loro esistenza.

Non una protesta né uno spettacolo, ma un gesto corale, come lo hanno definito gli organizzatori, per affermare che le cure palliative sono vita e che conoscerle significa poterle chiedere.

Pubblicato il 20 Dicembre 2025
