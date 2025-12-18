Aggressione alla stazione di Varese: tenta di scippare una donna e la getta a terra

Aggredisce una donna con lo scopo di rubarle la borsa: la strattona e la lascia a terra ferita. Il fatto è avvenuto intorno alle 20 di ieri, mercoledì, all’esterno di un negozio di abbigliamento in piazzale Trento, a Varese, in zona stazione. (foto di repertorio)

L’uomo, cittadino nigeriano classe 1979, con permesso di soggiorno rilasciato ad agosto, è stato arrestato dalle Volanti. La donna è stata trasportata in ospedale, dove si è fatta refertare al pronto soccorso per le lesioni subite.

Oggi, giovedì 18 dicembre, si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto. L’uomo, che ha diversi precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio, nonché una sentenza passata in giudicato per lesioni, è comparso davanti al giudice.

I reati contestati all’arrestato sono furto e resistenza a pubblico ufficiale: un agente rimasto ferito ha riportato una prognosi di 10 giorni per le percosse subite. L’imputato è in Italia dal 2021.

Durante la fase di convalida, il difensore ha eccepito che l’uomo parla solo inglese, mentre la pm ha controbattuto che, in sede di arresto, l’uomo non solo comprendeva l’italiano, ma avrebbe anche proferito parole oltraggiose nei confronti degli operatori della Polizia di Stato. Al momento dell’arresto, il sospettato era in stato di ebbrezza.

L’uomo, disoccupato e senza fissa dimora, dorme abitualmente in stazione. La pm ha chiesto la convalida dell’arresto e l’applicazione della custodia cautelare in carcere.