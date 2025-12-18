Aggressione alla stazione di Varese: tenta di scippare una donna e la getta a terra
La donna è stata soccorsa e trasportata in pronto soccorso. L'aggressore è stato arrestato, è accusato di furto e resistenza a pubblico ufficiale per aver aggredito anche un agente di polizia
Aggredisce una donna con lo scopo di rubarle la borsa: la strattona e la lascia a terra ferita. Il fatto è avvenuto intorno alle 20 di ieri, mercoledì, all’esterno di un negozio di abbigliamento in piazzale Trento, a Varese, in zona stazione. (foto di repertorio)
L’uomo, cittadino nigeriano classe 1979, con permesso di soggiorno rilasciato ad agosto, è stato arrestato dalle Volanti. La donna è stata trasportata in ospedale, dove si è fatta refertare al pronto soccorso per le lesioni subite.
Oggi, giovedì 18 dicembre, si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto. L’uomo, che ha diversi precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio, nonché una sentenza passata in giudicato per lesioni, è comparso davanti al giudice.
I reati contestati all’arrestato sono furto e resistenza a pubblico ufficiale: un agente rimasto ferito ha riportato una prognosi di 10 giorni per le percosse subite. L’imputato è in Italia dal 2021.
Durante la fase di convalida, il difensore ha eccepito che l’uomo parla solo inglese, mentre la pm ha controbattuto che, in sede di arresto, l’uomo non solo comprendeva l’italiano, ma avrebbe anche proferito parole oltraggiose nei confronti degli operatori della Polizia di Stato. Al momento dell’arresto, il sospettato era in stato di ebbrezza.
L’uomo, disoccupato e senza fissa dimora, dorme abitualmente in stazione. La pm ha chiesto la convalida dell’arresto e l’applicazione della custodia cautelare in carcere.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
gbottinelli su Ciclabile di viale Belforte a Varese, commercianti sul piede di guerra
Fabrizio Tamborini su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
BarbaraFede su “La sicurezza non è solo del nostro sindaco, ma di tutti i cittadini”. Gallarate in piazza contro l’odio
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.