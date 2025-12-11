Varese News

All’ospedale di Varese sono nate tre gemelline: benvenute Abby, Aprile e Sabannah

Il reparto di ostetricia e ginecologia dell’Ospedale del Ponte, centro di riferimento per la maternità a Varese, aggiunge così un nuovo capitolo alla sua storia con un evento tanto raro quanto felice

parto trigemellare

È un giorno speciale per l’Ospedale del Ponte di Varese e per una giovane famiglia della città: questa mattina, giovedì 11 dicembre, è venuta alla luce una splendida tripletta di bambine. Si chiamano Abby, Aprile e Sabannah e stanno bene, così come la loro mamma.

Il parto, avvenuto con taglio cesareo, è iniziato alle 9.30 e si è concluso nel giro di pochi minuti: Abby è nata alle 9.38, Aprile alle 9.39, Sabannah alle 9.40. Le piccole pesano rispettivamente 1,8 kg, 1,9 kg e 1,6 kg e, come raccontano dal reparto, sono sane e bellissime.

Una prima volta indimenticabile

A dare loro il benvenuto mamma Daniela Montes, impiegata nella grande distribuzione a Varese, e papà Alejandro Cante, direttore di ristorante a Milano. La coppia, che vive nel quartiere di Sant’Ambrogio a Varese da quattro anni, ha vissuto questa esperienza con emozione e un po’ di naturale disorientamento, trattandosi del loro primo parto.

«No, siamo solo noi – racconta papà Alejandro – È la nostra prima volta e siamo un po’ disorientati, ma è stato un bel percorso e siamo stati molto seguiti. Qui in ospedale ci hanno seguito benissimo: ogni otto giorni facevano ecografie e ci monitoravano con grande attenzione. Ora staremo ancora qualche giorno qui, le bimbe sono sotto osservazione affinché vada tutto bene. Quando torneremo a casa capiremo come affrontare questa bellissima avventura».

Il reparto di ostetricia e ginecologia dell’Ospedale del Ponte, centro di riferimento per la maternità a Varese, aggiunge così un nuovo capitolo alla sua storia con un evento tanto raro quanto felice. In un periodo in cui le nascite gemellari sono in aumento ma restano comunque poco frequenti, un parto trigemellare è sempre un evento eccezionale. E per la famiglia Cante-Montes sarà un Natale che non dimenticheranno mai.

Pubblicato il 11 Dicembre 2025
