Amca Elevatori, arriva Torino: test sulla strada per il primo big match

Nuovo appuntamento casalingo per l’Amca Elevatori Handicap Sport Varese che ospita al PalaCusInsubria l’Albatros Trento per la quarta giornata di Serie B. Un match che andrà in scena, in via eccezionale, alla domenica (14 dicembre) con palla a due iniziale fissata per le ore 15. (foto Max Longo/Hsv)

La Amca Elevatori si accosta al match con i gradi della favorita: i biancorossi comandano la classifica a punteggio pieno al pari di Gradisca d’Isonzo mentre la Millennium Padova è sotto di un gradino ma con una partita in meno. Al di fuori di questo trio le altre avversarie non sembrano poter concorrere ai piani alti della classifica e Trento – due partite e due sconfitte – non fa eccezione. Anzi, è reduce da scarti oceanici contro le altre due favorite.

Per l’HSV il match sembra piuttosto un test in vista del primo big match del campionato, quello di domenica 21 contro la Nordest Castelvecchio Gradisca: la squadra isontina sarà impegnata in un back-to-back (per dirla in gergo NBA) ovvero con due partite in due giorni, sabato a Torino e per l’appunto domenica a Varese. La squadra di coach Bottini farà quindi le prove generali con Trento per “prendere la rincorsa” verso una delle gare-chiave della stagione. La Amca potrebbe non avere – o avere a mezzo servizio – Silva e Paonessa alle prese con l’influenza anche se proveranno a recuperare.

IL PROGRAMMA (4a giornata): Millennium Padova – Alitrans Verona; Amca Elevatori H.S. Varese – Albatros Trento; Nordest Castelvecchio Gradisca – CUS Padova. Riposano: Uicep Torino e I Delfini 2001 Vicenza.

LA CLASSIFICA: VARESE, Gradisca 6; M. Padova*, Torino^ 4; CUS Padova* 2; Verona, Trento* e Vicenza* 0.

^ una partita in più; * una partita in meno.