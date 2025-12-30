Approvata la Manovra di Bilancio: è la quarta del governo Meloni

La Manovra di Bilancio è legge. E’ il quarto provvedimento del genere per il governo Meloni.

L’iter di approvazione si è concluso il 30 dicembre con il voto nell’aula della Camera – avvenuto poco prima delle 13 – con 216 sì, 126 no e 3 astenuti. Ieri sera il testo blindato ha ottenuto la fiducia dal governo con 219 voti favorevoli e 125 contrari, dopo l’approvazione al Senato il 23 dicembre.

La Manovra è arrivata alla Camera già approvata dal Senato prima di Natale, con esame notturno di oltre 200 ordini del giorno concluso all’alba. Il governo ha posto la fiducia per evitare modifiche, garantendo la chiusura dell’iter entro il 31 dicembre ed evitando l’esercizio provvisorio. Il voto favorevole a maggioranza ha visto la protesta delle opposizioni.

​I contenuti della Manovra 2026

La Manovra di Bilancio 2026, approvato oggi alla Camera introduce tagli fiscali, incentivi per imprese e famiglie, e coperture per circa 4-6 miliardi di euro.​

Tagli IRPEF e fisco

Per quanto riguarda il fisco, la manovra prevede una riduzione della seconda aliquota IRPEF dal 35% al ​​33% per redditi medi, con sterilizzazione oltre 200.000 euro; una proroga della flat tax al 15% per reddito da lavoro o pensione fino a 35.000 euro e regime forfettario con soglia innalzata. Inoltre, rottamazione quinquies delle cartelle (2000-2023) in 54 rate bimestrali al 3% di interesse.​

Famiglia e welfare

Sul Welfare la manovra prevede la revisione ISEE con +500 milioni, degli incrementi delle pensioni minime, il potenziamento bonus mamme e la Carta “Dedicata a Te”, nuove detrazioni per figli a carico e Assegno Unico più flessibile. Contributi per affitti, mutui e spese scolastiche per famiglie con ISEE basso, sostegno alle madri lavoratrici.​

Imprese e investimenti

La manovra per le imprese prevede un credito d’imposta transizione 5.0, un iperammortamento triennale per beni “Made in Italy”, il rifinanziamento della nuova Sabatini, incentivi per innovazione, digitalizzazione, ZES unica (2,3 miliardi) e occupazione giovanile/femminile. Inoltre è previsto un contributo su extraprofitti bancari (1,65 miliardi) e l’aumento delle accise su carburanti/tabacchi (+900 milioni).​

Edilizia e altro

Sull’edilizia è prevista una proroga del bonus casa e mobili al 50% per la prima casa, mentre è previsto uno stopo al bonus barriere architettoniche. In sanità previsti +2,4 miliardi per contratti e servizi, enti locali con nuove regole su crediti dubbia esigibilità. Riinvio plastic/sugar tax, premi produttività e lavoro festivo/notturno

Nelle pieghe della manovra passa l’estensione della legge Gadda