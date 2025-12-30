Varese News

Ferrara (M5S): “Bene l’attenzione alla ZES, ma “valutare l’opportunità di” non è vera vittoria per i territori di frontiera”

Il commento il deputato 5Stelle varesino Antonio Ferrara riguardo l'ordine del giorno del deputato leghista tradatese Stefano Candiani

«Registriamo un elemento positivo: l’Ordine del Giorno 159 a firma Candiani riporta finalmente al centro un fatto che avevo già denunciato in Aula: i trattenimenti e la gestione delle risorse legate ai frontalieri non sono un dettaglio, il problema esiste ed è concreto». Così esordisce nel suo commento il deputato 5Stelle varesino Antonio Ferrara riguardo l’ordine del giorno del deputato leghista tradatese Stefano Candiani.  «Se oggi si mette nero su bianco un impegno, significa che quella criticità non era una “polemica”, ma una realtà che pesa sui territori di confine».

Detto questo, però, Ferrara invita anche alla prudenza: «Un ODG riformulato con la formula “a valutare l’opportunità di…” non è un risultato, è una possibilità. E la maggioranza farebbe bene a non vendere come “vittoria” ciò che, nei fatti, è un impegno debole e non vincolante. È un copione che conosciamo: si accetta l’ODG, si riformula, si abbassa la portata, e poi si chiede pure l’applauso».

La domanda che si pone Ferrara è: «Perché non è stato accettato in modo pieno, con un impegno chiaro e operativo? Non a caso, nel successivo ODG 160, Pellicini ha inserito fin dall’inizio la stessa clausola prudenziale — “valutare l’opportunità” — segno che qualcuno aveva già deciso che l’obiettivo non era dare risposte certe, ma mantenersi le mani libere».

Inoltre: «C’è un’altra questione decisiva: senza indicare quante risorse e con quali criteri saranno dedicate ai frontalieri e alle opere nei territori di confine, la preoccupazione è legittima. Temo l’ennesimo scenario: cifre irrisorie per i frontalieri e un pieno di “rotonde bandiera”, utili per il comunicato ma insufficienti a creare un vero incentivo a restare in Italia invece di andare a lavorare oltreconfine».

Il deputato 5Stelle conclude: «Noi non ci accontentiamo del titolo. Come abbiamo fatto sugli accordi precedenti, saremo presenti e controlleremo pragmaticamente: tempi, importi, destinazioni, risultati. Perché un ODG riformulato con “valutare l’opportunità di” può diventare una vera opportunità solo se alle parole seguono atti concreti. Altrimenti resta quello che, nei territori, viene già definito senza giri di parole: fumo negli occhi».

Pubblicato il 30 Dicembre 2025
