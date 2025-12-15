Capodanno “Al Posto Giusto”: cena, musica e fuochi d’artificio per brindare al 2026

Nel locale di via Amendola 7 a Varese un menù speciale e una serata completa di intrattenimento musicale con DJ e spettacolo pirotecnico finale. È consigliata la prenotazione al numero 375 8865600

Al ristorante Al Posto Giusto di Masnago, in via Amendola 7 a Masnago, c’è la soluzione ideale per chi vuole salutare il 2025 con gusto, divertimento e un pizzico di magia: una serata di Capodanno all’insegna della buona cucina e dell’allegria condivisa.

Il locale propone per il 31 dicembre 2025 una cena ricca e variegata, con antipasti a buffet, piatti caldi serviti al tavolo, dolci, brindisi di mezzanotte con cotechino e lenticchie, accompagnati da musica dal vivo con DJ set e fuochi d’artificio finali.

Il costo della serata è di 95 euro a persona, con acqua, caffè e una bottiglia di vino ogni 4 inclusi.

IL MENÙ DI CAPODANNO

Antipasti a buffet

Insalatina di mare e verdure croccanti

Frisella con mousse di caprino alle erbe, pomodorini semidry e acciughe

Misto di torte salate della casa

Selezione di salumi nostrani e formaggi, con giardiniera artigianale e gnocco fritto

Vitello tonnato con capperi croccanti

Polpettine di pollo al limone e timo con crema di melanzane arrosto

Misto di crostoni farciti della casa

Primi piatti

Risotto con bisque di gamberi, lime e mentuccia

Lasagna rustica con porcini e salsiccia al coltello

Secondo piatto

Guancia di manzo all’Amarone con carciofi alla romana

Dolci

Dolci della casa serviti a buffet

Brindisi con cotechino e lenticchie allo scoccare della mezzanotte

UNA SERATA COMPLETA: DJ & FUOCHI PER UN BRINDISI INDIMENTICABILE

Il Capodanno “Al Posto Giusto” sarà anche una vera e propria festa: la musica del DJ accompagnerà il dopocena, creando l’atmosfera perfetta per ballare e festeggiare in compagnia. A mezzanotte, dopo il brindisi, il cielo sopra Masnago si accenderà con un suggestivo spettacolo pirotecnico.

L’appuntamento è al ristorante “Al Posto Giusto” di Varese, in via Amendola 7. Per prenotazioni e dettagli sul menù è possibile rivolgersi alla pagina social del ristorante o contattare il numero dedicato 375 8865600 (Cellulare e Whatsapp).

Il menù de Al Posto Giusto di Masnago offre anche un’ampia scelta di piatti per tutti i gusti, pizze al metro, taglieri, fritti misti, hamburger e tanto altro. Durante la settimana per chi lavora nei dintorni c’è un’offerta imperdibile per una pausa pranzo gustosa con piatti che cambiano di giorno in giorno e una grande varietà di scelta. In più c’è anche la novità della Raclette dal martedì al venerdì nella saletta dedicata.

Info e contatti

Al Posto Giusto

Via Amendola 7, Masnago (Varese)

Sito: www.alpostogiustovarese.it

Cellulare e Whatsapp +39 375 8865600

INSTAGRAM