Capodanno sicuro: la Centrale di soccorso dei Laghi in prima linea nell’emergenza sanitaria

Il sistema dell’emergenza-urgenza lombardo è pronto ad affrontare la notte di Capodanno, uno dei momenti più impegnativi dell’anno per la sanità territoriale. In particolare, la SOREU dei Laghi – una delle quattro Sale Operative Regionali del 118 coordinate da AREU (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) – è al centro del potenziamento del sistema, con un incremento di personale operativo per rispondere al picco di richieste atteso dalle prime ore del nuovo anno.

Rafforzata la SOREU dei Laghi: più personale e risposte rapide

Insieme alle altre tre SOREU – Alpina, Metropolitana e della Pianura – anche la SOREU dei Laghi ha aumentato il numero degli operatori in servizio, sia sulle linee telefoniche di ricezione delle chiamate che su quelle di gestione sanitaria. L’obiettivo è chiaro: garantire un presidio efficace del territorio nelle ore più critiche, in particolare dopo la mezzanotte, quando si registra un’impennata di richieste di soccorso.

A preoccupare sono soprattutto gli incidenti legati all’abuso di alcol e all’utilizzo improprio di petardi e giochi pirotecnici, che ogni anno provocano intossicazioni e ferite anche gravi. Per questo motivo, dalla SOREU Metropolitana arriva un appello alla prudenza.

«Comportamenti responsabili e consapevoli possono prevenire molte situazioni di rischio e contribuire alla sicurezza collettiva» – sottolinea Giacomo Colzani, responsabile operativo della SOREU Metropolitana.

Controlli e assistenza anche nelle piazze

Oltre al potenziamento delle sale operative, AREU ha rafforzato anche le AAT 118 – le articolazioni territoriali – con un presidio attento soprattutto nei luoghi dove sono previsti eventi pubblici, assembramenti e festeggiamenti.

A Milano, il piano sanitario è stato definito nell’ambito del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Claudio Sgaraglia, e prevede un dispositivo sanitario straordinario per la notte di San Silvestro, con particolare attenzione a Piazza Duomo, dove è stata fissata una capienza massima di 4.500 persone.

Obiettivo: meno accessi impropri ai Pronto Soccorso

Il punto sanitario allestito per la notte di Capodanno ha anche una funzione strategica: ridurre gli accessi impropri ai Pronto soccorso, favorendo la presa in carico immediata e il triage sul posto.

Un’azione coordinata, quella di AREU, che coinvolge anche le Centrali Uniche di Risposta del numero 112, con un impegno che unisce organizzazione, responsabilità e prevenzione per garantire assistenza e sicurezza a tutta la popolazione lombarda anche nella notte del 31 dicembre.