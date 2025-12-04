Varese News

Lavoro

Concorso Ministero dei Trasporti 2026

Con l’uscita sulla Gazzetta Ufficiale del DPCM del 07 agosto 2025, il MIT - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - avvierà le procedure concorsuali e assuntive di 232 Assistenti con contratto a tempo indeterminato

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

A partire dal prossimo anno si apriranno nuove opportunità nel pubblico impiego per chi ambisce a lavorare nel settore dei trasporti e delle infrastrutture. Con l’uscita sulla Gazzetta Ufficiale del DPCM del 07 agosto 2025, il MIT – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – avvierà le procedure concorsuali e assuntive di 232 Assistenti con contratto a tempo indeterminato. Oltre al reclutamento di questa specifica posizione professionale, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri prevede l’arruolamento di dirigenti e funzionari per un totale di 325 nuove risorse da inserire al MIT nel corso del biennio 2026-2027.

Gli assistenti nella Pubblica Amministrazione

Chi sono e cosa fanno gli Assistenti nel settore pubblico? Si tratta di ruoli professionali con competenze tecnico-operative di medio livello. All’interno del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti gli Assistenti svolgono mansioni amministrative indispensabili al suo funzionamento. Tutte le informazioni di dettaglio sulle loro funzioni e competenze saranno dettagliate nel relativo bando di concorso 2026 e sul sito www.concorsipubblici.com. Tuttavia, le macro-aree di intervento degli Assistenti nelle PA si possono riassumere come segue:

  • Amministrazione: gestione di documenti, pratiche, iter amministrativi
  • Supporto operativo: mansioni tecniche nel campo dei trasporti, delle opere pubbliche e delle infrastrutture
  • Archivio: gestione e catalogazione documentale sia cartacea che digitalizzata
  • Informatica: utilizzo di software gestionali e portali web della Pubblica Amministrazione

Requisiti per diventare assistenti al Ministero dei Trasporti e nella PA

I requisiti fondamentali per poter partecipare al concorso 2026 del MIT, ma più in generale ai concorsi della Pubblica Amministrazione, sono: cittadinanza italiana o di uno degli Stati UE; godimento dei diritti civili e dei diritti politici; idoneità fisica alle diverse mansioni da svolgere; non essere mai stati licenziati da un ente, un ufficio, un ramo della Pubblica Amministrazione.

Quale titolo di studio?

In linea di massima, il titolo di studio richiesto da un concorso per diventare Assistente nella PA è il diploma di scuola media superiore. Talvolta il bando specifica anche quali diplomi ammette (per esempio quelli tecnico-amministrativi) oppure se sono accettate tutte le tipologie di diploma.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 04 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.