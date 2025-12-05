Varese News

Conducente ubriaco contromano sull’autostrada in Svizzera

La vicenda è capitata la notte tra sabato 29 e domenica 30 novembre. L'uomo è stato fermato e denunciato. Chiusa una carreggiata della galleria del Ceneri

polizia cantonale

Un uomo italiano di 34 anni residente nella provincia di Como ha imboccato contromano l’autostrada A2 in Svizzera nella notte tra sabato 29 e domenica 30 settembre.

In base alla ricostruzione, il conducente (poi risultato positivo all’alcol test) è entrato in autostrada dallo svincolo di Camorino, per poi fare inversione e procedere nel senso di marcia opposto. Subito è scattato l’allarme e la Polizia cantonale è riuscita a raggiungerlo e a fermarlo alle 3:45.

Per ridurre il rischio di incidenti, la Centrale comune di allarme (Cecal) ha fatto chiudere una carreggiata della galleria del Monte Ceneri durante l’operazione.

L’uomo è stato denunciato al Ministero pubblico e non potrà più circolare sulle strade svizzere.

05 Dicembre 2025
