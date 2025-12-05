Conducente ubriaco contromano sull’autostrada in Svizzera

Un uomo italiano di 34 anni residente nella provincia di Como ha imboccato contromano l’autostrada A2 in Svizzera nella notte tra sabato 29 e domenica 30 settembre.

In base alla ricostruzione, il conducente (poi risultato positivo all’alcol test) è entrato in autostrada dallo svincolo di Camorino, per poi fare inversione e procedere nel senso di marcia opposto. Subito è scattato l’allarme e la Polizia cantonale è riuscita a raggiungerlo e a fermarlo alle 3:45.

Per ridurre il rischio di incidenti, la Centrale comune di allarme (Cecal) ha fatto chiudere una carreggiata della galleria del Monte Ceneri durante l’operazione.

L’uomo è stato denunciato al Ministero pubblico e non potrà più circolare sulle strade svizzere.